Geekbench يظهر مواصفات الهاتف Redmi 10 2022



Redmi 10 2022 Redmi 10 2022

صدر اليوم، تقرير جديد، من منصة، اختبارات الأداء، Geekbench، يكشف عن، مواصفات الهاتف، Redmi 10 2022، ويشير إلى أنه، سيكون إصدارا مشابها، من طراز العام الماضي، حيث سيضم، أحد أفضل المعالجات، التي تدعم 4G، وسيضم أيضا، كاميرات خلفية ممتازة، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على أبرز ما، ورد في، التقرير الجديد.



تؤكد Geekbench، على أن الهاتف، Redmi 10 2022، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Helio G88، المبني على، تقنية 12 نانومتر، وسيعمل بواجهة، MIUI 13، الجديدة من شاومي، بجانب نظام، Android 11، أو Android 12، وسيضم ذاكرة داخلية، بسعة 64، أو 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4، أو 6 جيجا رام.



سيحتوي هذا الهاتف، الجديد من شاومي، على بطارية بسعة، 4900 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 22.5 واط، بدلا من، بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، وشحن بقوة 18 واط، كما موجود في الهاتف، Redmi 10، العادي، وعلاوة على ذلك، فإن Redmi 10 2022، سيحتوي على، 4 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، ومستشعر فائق الاتساع، بدقة 8 ميجا بكسل، وقد يدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.

قد يعجبك أيضا...

وهذه كانت جميع، التفاصيل الواردة من، منصة اختبارات الأداء، Geekbench، وبعض التسريبات السابقة، ونتوقع وصول، تسريب أكثر تفصيلا، لمعرفة تصميم، ومواصفات هذا الهاتف، الذي كان من، المفترض أن يصل، في خلال شهر يناير، بجانب سلسلة هواتف، Xiaomi 11T، ولكن تم تأجيله، لأسباب غير معروفة، ومع ذلك، ننتظر خروج الشركة، للكشف عن، موعد الإعلان، وأبرز مواصفات الهاتف، Redmi 10 2022.