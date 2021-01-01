تعرف على مواصفات و اسعار هاتف Honor 60 SE



Honor 60 SE Honor 60 SE

الآن وبعد، طول انتظار، أعلنت شركة هونور، أخيرا، عن الهاتف، Honor 60 SE، ليكون بذلك، ثالث الهواتف، في سلسلة، Honor 60، والأقل في المواصفات، وبغض النظر، عن المعالج، الذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، فإن الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل فقط، بدلا من 4K، والشاشة لا تدعم HDR10، مثل باقي، هواتف السلسلة، والبطارية أصغر، ولكن مع نفس، سرعات الشحن، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Honor 60 SE.



مواصفات الهاتف

هاتف هونور الجديد، يتوفر مع، شاشة كاملة، بثقب صغير، في المنتصف، من نوع OLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويتوفر كذلك، مع كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى، 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة السرعة، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل، الهاتف Honor 60 SE، يأتي من فئة، MediaTek Dimensity 900 5G، بدلا من، Snapdragon 778G 5G، الموجود في هاتف، Honor 60 العادي، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G68 MC4، كما أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام، Android 11، وبواجهة مستخدم، Magic UI 5.0، ولا يدعم، خدمات جوجل بلاي، ويتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، سعتها 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

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وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 4300 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 66 واط، مع دعم، الشحن العكسي، بقوة 5 واط، أما بخصوص، باقي المميزات، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستريو، مع دعم، خاصية NFC.سعر الهاتف Honor 60 SEسعر الهاتف Honor 60 SE، يبدأ من، 345 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وسعره يصل إلى، 390 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 128 جيجا رام، علما بأنه، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 17 فبراير.