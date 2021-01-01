أوبل كورسا تعلن إطلاق فئتين جديدتين في السوق المصري 2022



أوبل كورسا أوبل كورسا

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر عن تقديم فئتين جديدتين من سيارتها أوبل كورسا 2022 المتاحة محليا في مصر من فئة مركبات هاتشباك، حيث تم ذكر الأسعار الرسمية للفئات الثلاثة كالتالي:



- فئة أولى بسعر 330 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 340 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 350 ألف جنيه.ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل من أوبل كورسا التجهيزات التالية:فئة أولى:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمساعدة السائق في صعود المرتفعات.- نظام للتعرف على إشارات المرور وعلامات السرعة المحددة على الطريق.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- زجاج كهربائي.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- سنسور ضوء ومطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت ومحدد سرعة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- نظام صوتي يضم 6 سماعات ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- فرش داخلي من القماش والجلد.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- خاصية الضم الكهربائية للمرايات الجانبية.- سقف ومرايات جانبية باللون الأسود.- سنسور خلفي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- مكابح يد كهربائية.- سقف بانورامي.- مصابيح خلفية LED.