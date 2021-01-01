إعادة فتح باب الحجز على بعض موديلات سكودا في مصر بشكل رسمي

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سكودا

باعتبارها وكيلا لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن قرار هام بالنسبة لسوق السيارات المصري، والذي تضمن إعادة فتحها لأبواب الحجز على بعض من موديلات سكودا المتاحة في السوق المصري.

جدير بالذكر أن الشركة نفذت قرار وقف حجز سياراتها منذ أسابيع عديدة نتيجة لقلة انتاج مصانع الشركة الأم في هذه الفترة بسبب نقص المكونات، وفي مقدمتهم الرقائق الالكترونية التي تشكل جزء هام جدا في الوقت الحالي بأنظمة تشغيل السيارات.

وذكرت الشركة أن العملاء الذين قاموا بملء استمارات ابداء الرغبة من خلال الفروع أو على موقعها سيتوجب عليهم خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2022 التوجه لمقر كيان ايجيبت فرع القطامية وتحويل هذه الاستمارة إلى حجز فعلي مع سداد مقدم الحجز الذي يبلغ 50% من ثمن السيارة، وذلك حتى يكون لديهم أولوية في تسلم سياراتهم الجديدة.

وبشكل رسمي سيتم فتح أبواب الحجز على سيارات سكودا للعملاء بدءا من يوم الخميس 10 فبراير 2022، وسيكون تسليم السيارات بأولوية الحجز مع دفع مقدم 50% من ثمن السيارة.

المصدر: التوكيل

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