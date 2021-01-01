ارتفاع جديد لأسعار بيجو 508 موديل 2022

كشفت شركة مانسكو الوكيل الحصري للعلامة التجارية بيجو في مصر، عن أسعار بيجو 508 موديل 2022 ، بعد تطبيق زيادة سعرية تراوحت بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، على جميع الفئات المطروحة داخل الأسواق المصرية.
أسعار بيجو 508 موديل 2022
وتتوفر السيارة بيجو 508، التي تنتمي لفئة السيدان، عبر 6 فئات، حيث بلغت أسعار الفئة الأولى نحو 500 ألف جنيه، بدلاً من 496 ألفاً، وسجلت الفئة الثانية سعر 559 ألف جنيه ، مقارنة بـ 555 ألف جنيه، فيما جاء سعر الفئة الثالثة بنحو 615 ألفاً، مقابل 611 ألف جنيه.
وصعدت الفئة الرابعة إلى 621 ألف جنيه بدلاً من 617 ألفاً، وجاءت الفئة الخامسة بسعر 700 ألف جنيه مقابل 695 ألفاً ، وارتفعت الفئة السادسة الأعلى تجهيزا إلى 705 آلاف جنيه مقارنة بـ 700 ألف جنيه.
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