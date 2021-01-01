ارتفاع جديد لأسعار بيجو 508 موديل 2022



بيجو 508 بيجو 508

كشفت شركة مانسكو الوكيل الحصري للعلامة التجارية بيجو في مصر، عن أسعار بيجو 508 موديل 2022 ، بعد تطبيق زيادة سعرية تراوحت بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، على جميع الفئات المطروحة داخل الأسواق المصرية.



أسعار بيجو 508 موديل 2022

وتتوفر السيارة بيجو 508، التي تنتمي لفئة السيدان، عبر 6 فئات، حيث بلغت أسعار الفئة الأولى نحو 500 ألف جنيه، بدلاً من 496 ألفاً، وسجلت الفئة الثانية سعر 559 ألف جنيه ، مقارنة بـ 555 ألف جنيه، فيما جاء سعر الفئة الثالثة بنحو 615 ألفاً، مقابل 611 ألف جنيه.



وصعدت الفئة الرابعة إلى 621 ألف جنيه بدلاً من 617 ألفاً، وجاءت الفئة الخامسة بسعر 700 ألف جنيه مقابل 695 ألفاً ، وارتفعت الفئة السادسة الأعلى تجهيزا إلى 705 آلاف جنيه مقارنة بـ 700 ألف جنيه.

قد يعجبك أيضا...

مواصفات بيجو 508 موديل 2022وتأتي السيارة بيجو 508 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، وتستغرق مدة 8.7 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 9.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتي السيارة بالمواصفات القياسية من عوامل الأمان والسلامة، بينها 6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل EBA، برنامج تنبيه السائق، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، برنامج التحكم الالكتروني في توازن السيارة، مكان تثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية، وإمكانية قياس درجة الحرارة الخارجية وحساسات ركن أمامية وخلفية.