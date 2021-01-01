السياره الكهربائية الخارقة DS E-Tense Performance تعرض مستقبل الأداء الفاخر

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صورة الخبر: DS E-Tense Performance
DS E-Tense Performance

كشفت DS عن سيارتها الاختبارية E-Tense Performance كسيارة كهربائية خارقة بتكنولوجيا فورمولا E، وكتطور عن سيارتها الاختبارية E-Tense السابقة.

تتميز E-Tense Performance بتصميم رياضي فاخر كما هي عادة DS بتمييز كل سيارة عن الأخرى. تحمل السيارة الاختبارية محركات كهربائية تنتج 805 حصان، وتتميز بعزم دوران هائل يبلغ 8,000 نيوتن متر مقارنة بـ500 نيوتن متر من شقيقتها المذكورة.

قال Thomas Chevaucher مدير DS Performance “هدفنا هو تطبيق الخبرة المكتسبة في فورمولا E والخبرة التي أخذناها من ألقابنا الدولية إلى مشروع يتنبأ بسيارة كهربائية عالية الأداء في المستقبل. إنه مختبر سنستخدمه لتحليل سلوك المكونات وتطويرها بهدف التصنيع في المستقبل. والفكرة أيضاً هي إيجاد حلول لخفض التكاليف، وتسهيل التصنيع”.

من غير المرجح أن تنتج DS أي سيارة بناءً على ما تعرضه الآن، ولكن المستقبل يبدو واعداً لـDS.

المصدر: سعودى شفت

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