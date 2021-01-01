زيادات جديدة في أسعار بيجو 5008 موديل 2022



بيجو 5008 بيجو 5008

أخطرت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري لعلامة بيجو فى مصر، موزعيها المعتمدين بزيادات جديدة في أسعار بعض طرازات السيارة بيجو 5008 موديل 2022 في السوق المحلية بزيادة تتراوح قيمتها ما بين 4000 إلى 5000 جنيه.



سعر بيجو 5008 موديل 2022

وتأتي أسعار بيجو 5008 الفئة الأولى “Active Pack” إلى 579.990 ألفا بدلا من 575.990 ألف جنيهًا، والفئة الثانية “Allure Pack” جاءت بسعر 629.990 ألفًا بدلا من 625.990 ألف جنيهًا، فيما جاءت الفئة الثالثة ” GT” بسعر 704.990 ألفًا بدلا من 699.990 ألف جنيهًا، وقفزت الفئة الرابعة“ GT – Red interior” لتسجل 714.990 ألفًا بدلا من 709.990 ألف جنيهًا.



مواصفات بيجو 5008 موديل 2022

تعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، على سواعد محرك تيربو سعة 1.6 لتر, بقوة 165 حصان, عند 6000 لفة، و عزم دوران 240 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، لكل 100 كيلومتر.

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وتستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 9.2 ثانية، فيما تتسع السيارة لعدد 7 أفراد.تزخر السيارة بالعديد من مواصفات الأمان، بدايةً من الفئة الأولى، يأتي في مقدمتها نظام الفرامل المانعة للانزلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة وبرنامج تدعيم الفرامل، وبرنامج تنبيه السائق، وبرنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة، مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة، وقفل أوتوماتيكي للأبواب مع التحرك، قياس درجة الحرارة الخارجية، إمكانية تثبيت مقعد الأطفال بالمقاعد الخلفية، وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هواء ستائرية، نظام تنبيه لضغط الإطارات، كذلك تأتي الفئة الثانية بجميع ما سبق، فيما تأتي الفئة الثالثة بنظام تنبيه النقطة العمياء، ونظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المروية، تحكم أوتوماتيكي في ارتفاع إضاءة المصابيح، خاصية التعرف على علامات المرور، فيما تحتوي الفئة الرابعة على كل ما سبق بالإضافة إلى نظام المساعدة على الركن.وتعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، على سواعد محرك تيربو سعة 1.6 لتر، بقوة 165 حصان، عند 6000 لفة، وعزم دوران 240 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، لكل 100 كيلومتر.وتستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 9.2 ثانية، فيما تتسع السيارة لعدد 7 أفراد.يتوافر بالسيارة العديد من الكماليات ووسائل الترفيه بدايةً من الفئة الأول حيث تتوافر خاصية المفتاح الذكي+زر الإدارة/إيقاف المحرك، كمبيوتر رحلات، بدالات نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة، نظام بيجو I-COCKPIT، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت والسرعة ونظام الهاتف بتقنية البلوتوث، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، عجلة قيادة بمؤازرة كهربية مع التحكم في 4 اتجاهات، مفتاح ريموت مركزي، مريا خارجية كهربية الضبط والتسخين، مرايا كهربية الطي، مسند يد أمامي من الجلد مع وحدة تخزين بالإضاءة، مخرج تكييف خلفي، فرامل يد كهربائية “مع مساعد للمرتفعات”، مساحات زجاج خلفية، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد، زجاج داكن اللون مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفية، حساسات ركن خلفية، حساسات ركن أمامية، كاميرا ركن خلفية ملونة 180 درجة، شاحن لاسلكي، تجهيزات للأطفال تشمل ستائر خلفية، وطاولات، كما تأتي الفئة الثانية بجميع ما سبق بالإضافة إلى إمكانية فتح وغلق شنطة السيارة كهربائياً، فيما تأتي أعلى فئة بجميع ما سبق بالإضافة إلى كاميرا ركن أمامية وخلفية، إلى بشاشة 10 بوصة تعمل باللمس.كما تأتي بيجو 5008 بدايةً من الفئة الأولى بباقة متميزة من التجهيزات الداخلية أبرزها غطاء الحقيبة الخلفية، عجلة قيادة جلد، التحكم في ارتفاع كرسي السائق والراكب الأمامي، نظام دعم المنطقة التقنية بمقعد السائق، فرش جلد جزئي، وبدايةً من الفئة الثالثة تأتي بيجو 5008 بخاصية تحكم كهربائي في وضعية مقعد السائق في 8 اتجاهات بذاكرة تسجيل +خاصية تدفئة المقاعد الأمامية، نظام تدليك، فرش جلد طبيعي كلي أسود، فرش جلد طبيعي أحمر، حليات التابلوه والأبواب من الخشب.ومن حيث أنظمة الترفيه فتأتي السيارة بدايةً من الفئة الأولى بنظام الهاتف بتقنية البلوتوث، ومدخل صوت USB، ومدخلين USB في الخلف، 6 سماعات، مخرج كهربائي 12 فولت، شاشة مرآة للهاتف، فيما زودت الفئة الرابعة بنظام صوتي FOCAL.