سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا بعدما وصل أمس حد 800 جنيه لعيار 21، وذلك بسبب تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1828 دولارا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 533 جنيهًا.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 685 جنيهًا.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 914 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4000 جنيه.

سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8000 جنيه.

سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6450 جنيهًا.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب:

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

الذهب القديم:

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

مؤشرات البورصة:

تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.

سعر الذهب اليوم عالميا:

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم.