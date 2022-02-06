أسعار العملات الاجنبية اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 وذلك بحسب نهاية التعاملات أمس في البنوك الحكومية والخاصة، حيث تغيرت أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.
أسعار العملات في بنك مصر
استقرت مستويات سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
فيما سجلت أسعار الشراء والبيع للدولار اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.
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