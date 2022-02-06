تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد.وتفريغ 9 آلاف رأس ماشية حية.

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HAJA AMINA وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 5.7 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء، كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 مترا والغاطس 7.3 متر وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.



وذكرت في بيان صادر، الأربعاء، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.



وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.