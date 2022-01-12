حقائق مذهلة عن أكبر ساعة بالعالم.وزنها 36 ألف طن..



ساعة مكة ساعة مكة

مكة المكرمة هي خير بقاع الأرض، يتوافد إليها الملايين كل عام حتى يؤدوا فريضة الحج والعمرة، ويحيط بالحرم المكي العديد من الأبنية العالية التي تتميز بالفخامة ومن بينها برج ساعة مكة أكبر ساعة في العالم، والتي تتفرد بالعديد من الخصائص نتيجة تصميمها المميز وحجمها الضخم والمواد التي صنعت منها.



ساعة مكة

تعد ساعة مكة أكبر ساعة في العالم، وذلك بعد أن قام أمير مكة المكرمة بإصدار خطاب بإنشاء ساعة في أعلى برج مكة وذلك عام 2008م، حيث كلف أفضل المهندسين والمصممين في مكة وخارجها بتصنيع الساعة بشكل غير عادي، وقد شاركت جهات عديدة في وضع تصميم مناسب للساعة، لوضعها أعلى البرج، الذي يعد من أبرز معالم مدينة مكة المكرمة، كما يتميز بتواجده في ساحة الحرم المكي الشريف، ويبلغ ارتفاع هذا البرج 601 متر، لذلك تم إصدار القرار بإنشاء ساعة مكة في أعلاه.



إنشاء أكبر ساعة في العالم

تم بناء ساعة مكة بالاستعانة بأفضل المهندسين والمصممين حول العالم، وتم الاستعانة بأفضل المهندسين من دولة ألمانيا، كما شاركت مجموعة من الجهات الأخرى في وضع تصميم مناسب لتلك الساعة حتى يكون لها سمات مميزة وخصائص تجعلها تستحق إعجاب ودهشة العالم.

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4 ساعاتيشمل هذا المشروع إقامة 4 ساعات كل واحدة منها يتم وضعها على برج من أبراج مكة، حيث تم وضع واحدة مواجهة للحرم المكي من الجهة الشمالية أما الأخرى فتم وضعها في الجهة الجنوبية، وارتفاع كل منهما 80 مترا وعرضهما 65 مترا، وقطر الساعة تقريبًا 43 مترا.أما فيما يخص الساعة الثالثة والرابعة فتم وضع واحدة في الاتجاه الشرقي والأخرى في الاتجاه الغربي، ويبلغ ارتفاع كل منهما 65 مترا والعرض 39 مترا، وقطرهما 25 مترا تقريبًا، وستجد لفظ الجلالة واضحا في كل الاتجاهات.تم تصميم الساعة على الطراز الإسلامي وفقًا لأدق معايير السلامة، وقد بدأ تشغيلها في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك عام 1431 هجريًا الموافق 2010 ميلاديا.يبلغ طول عقرب الدقائق 23 مترًا، بينما يبلغ طول عقرب الساعات 17 مترًا.على الرغم من أن مدينة مكة تعد منطقة جبلية، إلا أن زوار بيت الله الحرام يستطيعون رؤية الساعة من مسافة حوالي 30 كم، أثناء الصلاة ويستطيعون معرفة موقع الكعبة المشرفة.خصائص ساعة الحرمساعة الحرم من أجمل وأضخم ساعات العالم، كما تم تصميمها بطراز عريق وفريد، إضافة إلى خصائص أخرى تجعل لتلك الساعة قيمة كبيرة ومنها الآتي:وزن ساعة الحرممن أكثر ما يميز ساعة مكة وزنها الذي يصل إلى 36 ألف طن، لذلك تم وضعها على هيكل حديدي وزنه تقريبًا 12000 طن، والجدير بالذكر أن لكل ساعة من الساعات الأربع محركا خاصا بها، وزنه يصل إلى 21 طنا، فيقوم هذا المحرك بتوليد الطاقة الكهربائية وذلك باعتماده على مجموعة من الألواح الشمسية.أما بالنسبة للمادة التي صنعت منها الساعة فهي مادة تسمى «الكربون فايبر»، تتميز بقوة تحمل عالية تفوق قوة الحديد، إضافة إلى أنها تستطيع مقاومة الظروف الجوية المختلفة.إضاءة ساعة مكةتضاء واجهة الساعة باللون الأبيض والأخضر عند مجيء الليل، ومؤخرًا تم تركيب مؤشرات ضوئية تضاء باللون الأسود في النهار والأبيض في الليل، كما تقوم بإصدار إشعاعات ضوئية في الأعياد والمناسبات وعند الأذان.يجب الإشارة أيضًا إلى أنه تم الاستعانة بـ2 مليون مصباح ضوئي LED، لكي يتم إضاءة الساعة حيث يمكن رؤيتها على مسافة تصل إلى 30 كيلو مترا.الساعة وقت الأذانيستخدم في ساعة الحرم أكبر وأقوى نظام صوتي على الإطلاق، حتى يتم رفع الأذان من أعلى ساعة مكة، ويتم إضاءتها أثناء الأذان باللون الأخضر والأبيض، وذلك لتعزيز رؤيتها من جميع مناطق مكة، كما أنه يتم إضاءة 800 قضيب ثابت و24 قضيبا متحركا وذلك أثناء الأذان.ساعد ذلك على جعل ذوي الاحتياجات الخاصة والصم والبكم يتعرفون إلى المواعيد الخاصة بالأذان والإقامة، وذلك يكون من خلال الضوء الصادر منها، ليستعدوا لأداء الصلاة.مميزات ساعة مكةهناك مجموعة من المميزات التي تتميز بها ساعة مكة عن غيرها، والتي تجعلها فريدة من نوعها وهي:تحمل الساعة هلالا مصنوعا من الذهب بطول 251 مترا وقطره 23 مترا.تم صناعة محركات الساعة على أيدي أمهر صناع محركات الساعة حول العالم، وزن كل محرك تقريبًا 21000 طن.زُيِّنت الساعة بأكثر من 98 مليون قطعة من الفسيفساء الزجاجي الملون باللون الذهبي، وتم تزويدها بأكثر من 2430 من الألياف الكرتونية لضمان عمل الساعة بشكل جيد، إضافة إلى أجهزة قياس إلكترونية.تقوم الساعة بعرض الوقت بتوقيت مكة المكرمة.يتوسط الساعة الشعار الوطني السعودي وفي الأعلى كلمة «الله أكبر» ويبلغ طول حرف الألف أكثر من 23 مترا، أما في الواجهات الجانبية فتعلوا الساعة عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله».تحتوي الساعة على 20 مانعا يحميها من الصواعق.مثبت أعلى الساعة مكبرات صوتية حتى يتم بث الأذان من الحرم المكي الشريف.تتغير خلفياتها كل 12 ساعة.يصل صوت الأذان إلى مسافة تصل إلى 7 كيلومترات.يمكن سماع صوت الإنذار الخارج من الساعة للصلاة من مسافة 10 كيلومتراتبرج ساعة مكةبرج ساعة مكة هو من «أبراج البيت»، ويعد ثاني أطول أبراج العالم بعد برج إعمار بدبي، يوجد على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام، يبلغ ارتفاعه حوالي 601 متر، يتكون من 120 طابقًا فوق الأرض و3 طوابق أخرى تحت الأرض.صمم البرج من الداخل على شكل سفينة، وكما يحتوي على غرف للسكن وأخرى للصيانة والتشغيل، كما يتم تزويده بـ96 مصعدا لنقل الزائرين إلى الشرفة التي يبلغ عرضها حوالي 5 أمتار، كما تم تصميمه من الداخل بزخارف إسلامية رائعة.وبذلك نصل إلى نهاية الحديث الشيق عن ساعة مكة أكبر ساعة في العالم، والتي تتميز بالعديد من الخصائص التي جعلت العالم بأكمله يندهش من جمالها وتصميمها الرائع.