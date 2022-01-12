بالفيديو| هروباً من قرش ضخم حاول افتراسها سمكة تحتمي برجل

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صورة الخبر: قرش
قرش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد مخيف لسمكة قرش حاولت افتراس رجل ولكن الحقيقه كانت غير ذلك، فهي في الحقيقه كانت تحاول افتراس سمكة احتمت في ذلك الرجل.

ومن خلال التدقيق في المشهد القصير، المنشور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يلاحظ بشكل واضح أن السكان قد خدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل لتبتعد عن المفترس، حيث صدم المفترس الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا، وذلك بحسب موقع newsweek”.

وفقًا لـ"ملف هجوم القرش الدولي"، وهو قاعدة البيانات الوحيدة الموثقة علميا في العالم والتي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشر وأسماك القرش ذات رأس المطرقة منذ عام 1900، منها حالة وفاة واحدة.

https://www.instagram.com/reel/CYsDGUtpL-q/?utm_medium=copy_link

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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