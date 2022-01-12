صور «القرود الزهقانة» تجعل شابان يتحولان إلى «مليونيرين»

صارت صور NFT تحقق ثروات طائلة لأصحابها بشكل سريع جدًا وغير متوقع، خاصة لو صارت منتشرة، فهذه الصيغة عبارة عن شيء يشبه شهادة ملكية للصور لشخص معين، ومن أبرز الصور التي جعلت أصحابها يمتلكون ملايين الدولارات، مجموعة صور تسمى «نادي يخت القرود الزهقانة».
رغم انتشار مجموعة الصور بشكل رهيب، وشراء العديد من المشاهير لها، أمثال باريس هيلتون وجيمي فالون وإيمينيم وجاستين بيبر، إلا أن مصممي هذه المجموعة اللذان حققا ثروة طائلة منها وأصبحا من أصحاب الملايين لم يكونا معروفين، ولكن مؤخرًا كشفا عن هويتهما وشكلهما، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
من هم أصحاب صور القرود الشهيرة؟
أصحاب مجموعة صور NFT الشهيرة التي تسمى «نادي يخت القرود الزهقانة» اسمهما جريج سولانو وويلي أرونو، وقررا الكشف عن هويتهما الحقيقية للعالم بعد أن صدر تقرير عنهما مؤخرًا، بعد بيع 10000 نسخة من مجموعتهما المنتشرة جدًا وربحا بها ملايين الدولارات.
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