صور «القرود الزهقانة» تجعل شابان يتحولان إلى «مليونيرين»



القرود الزهقانة القرود الزهقانة

صارت صور NFT تحقق ثروات طائلة لأصحابها بشكل سريع جدًا وغير متوقع، خاصة لو صارت منتشرة، فهذه الصيغة عبارة عن شيء يشبه شهادة ملكية للصور لشخص معين، ومن أبرز الصور التي جعلت أصحابها يمتلكون ملايين الدولارات، مجموعة صور تسمى «نادي يخت القرود الزهقانة».



رغم انتشار مجموعة الصور بشكل رهيب، وشراء العديد من المشاهير لها، أمثال باريس هيلتون وجيمي فالون وإيمينيم وجاستين بيبر، إلا أن مصممي هذه المجموعة اللذان حققا ثروة طائلة منها وأصبحا من أصحاب الملايين لم يكونا معروفين، ولكن مؤخرًا كشفا عن هويتهما وشكلهما، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



من هم أصحاب صور القرود الشهيرة؟

أصحاب مجموعة صور NFT الشهيرة التي تسمى «نادي يخت القرود الزهقانة» اسمهما جريج سولانو وويلي أرونو، وقررا الكشف عن هويتهما الحقيقية للعالم بعد أن صدر تقرير عنهما مؤخرًا، بعد بيع 10000 نسخة من مجموعتهما المنتشرة جدًا وربحا بها ملايين الدولارات.

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الشابان المبدعان أصحاب مجموعة «نادي يخت القرود الزهقانة» ظلا مجهولان حتى وقت قريب، ومؤخرًا قررا إظهار وجوههما علنًا لأول مرة بعد أن حدد تقرير «BuzzFeed News» هويتهما واسمهما.جريج وويلي يكشفان عن هويتهما الحقيقيةونشر كلا من جريج وويلي عبر حساباتهما الخاصة على «تويتر» صورًا للكشف عن مظهرهما الحقيقي بعد أن كانا يضعان صورًا رمزية وأسماء مستعارة خاصة بهما، بالإضافة إلى أنهما كشفا عن بعض المعلومات عن نفسيهما.ويلي أورونو يبلغ من العمر 35 عامًا، ويستخدم اسمًا مستعارًا عبر تويتر «جوردون جونر»، أما جريج سولانو فيبلغ من العمر حوالي 32 عامًا، ونشط عبر «تويتر» تحت الاسم المستعار «جارجامل».الشابان كلاهما من ولاية فلوريدا الأمريكية، وقررا أن يبيعا تصميماتهما لمجموعة الصور المنتشره بعد تحويلها إلى «NFTs»، وعادة ما يبيعوها بعملة مشفرة اسمها «Ethereum»، إذ تتوفر مجموعة «ناي يخت القرود الزهقانة» بشكل عام للشراء من خلال الأسواق الإلكترونية مثل «OpenSea».