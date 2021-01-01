لتفتيح وشد البشرة..قناع الأرز واليوسفى



قناع الأرز واليوسفى قناع الأرز واليوسفى

تفتيح البشرة وشدها من الأمور التى تعمل على نضارة البشرة وإشراقتها والحفاظ على شبابها، لذا تهتم الفتيات كثيرا بالوصفات التى تغذى البشرة وتفتح لونها ما يجعلها نضرة طوال الوقت.



وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل. قناع الأرز واليوسفى لتقتيح وشد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة.



المكونات:

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ملعقة عصير يوسفى مصفى2 ملعقة مغلى الشاى الأخضر المشفىملعقة دقيق أرز أى أرز مطحون ناعمملعقة موز مهروسالطريقة:-نحضر بولة عميقة ونضع بها الأرز المطحون والموز ونقلب جيدا.- نضيف عصير اليوسفى ومغلى الشاى الأخضر إلى الموز والأرز ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمى متجانس.-بعدها نفرد القناع على البشرة جيدا ونتركه لمدة 20 دقيقة.- نغسل الوجه بالماء الفاتر ونمرر قطنة مبللة بماء الورد على البشرة ونتركها تجف.- نرطب البشرة بعدها ونكرر القناع مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.العناية بالبشرةوللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:- أسطورة الـ2*1ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.- وداعًا لاتساخ البشرةأهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.- تقشير بشرتك بنعومةيجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.– التونر:وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.- سوبر سيرومخطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.- اثنين من المرطباتلا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقى من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.- قوة الاستحمامالاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسى، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.- مرطب بعد الحمامالترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.