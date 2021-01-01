تعرف علي .. "الاشتراطات الخاصة" لدخول السعودية ومغادرتها

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تعرف علي .. "الاشتراطات الخاصة" لدخول السعودية ومغادرتها

صورة الخبر: السعودية
السعودية


أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

ويشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج السعودية، أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من #المملكة والقادمين إليها. https://t.co/YGlUuZGdfZ pic.twitter.com/N3DVtm8YpN

وأوضحت الداخلية السعودية أنه يتم "إلزام جميع القادمين للمملكة، بمن فيهم المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي أر) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا، خلال 48 ساعة من موعد المغادرة للمملكة أو الدخول إليها.

ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وشددت الداخلية على "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة".

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف علي .. "الاشتراطات الخاصة" لدخول السعودية ومغادرتها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96421

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager