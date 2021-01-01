12 سببا لآلام الصدر..تعرف عليها



آلام الصدر آلام الصدر

قد يشعر البعض بآلام مفاجئة في الصدر، مما يثير مخاوفهم بشكل فوري من إمكانية حدوث "الأسوأ"، إلا أنه في معظم الحالات لا تعتبر آلام الصدر علامة على أي شيء خطير، لذا من المهم أن يدرك المرء أسباب تلك الآلام، وأن يسعى للحصول على رعاية طبية لها.



ونشر الطبيب كاران راجان فيديو على تطبيق "تيك توك"، ردا على مستخدمة قالت إنها تعاني من "ألم خارق عشوائي" تحت ثديها الأيسر عندما تأخذ نفسا عميقا.



واقترح الطبيب 3 أسباب لذلك، قائلا إن الأول قد يكون التهاب الغضروف الضلعي، والذي قال إنه التهاب في الغضروف الذي يربط الأضلاع بعظم الصدر (عظم القص).

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وأضاف أن السبب الثاني المحتمل لألم الصدر يمكن أن يكون التهاب الجنبة، موضحا أنه "التهاب في النسيج بين الضلوع والرئتين، وغشاء الجنب، ينتج عادة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية".والسبب الثالث، حسب راجان، هو متلازمة المسكة البركية، قائلا: "لا نعرف السبب حقا، لكنه ينطوي على تهيج الأعصاب الوربية، والأعصاب التي تمر عبر جدار الصدر".وبينما كان يسعى لطمأنة متابعيه، فقد شدد على أهمية عدم اللجوء إلى ىالإنترنت للحصول على معلومات طبية بشأن حالاتهم، ومراجعة الطبيب.كما لفت إلى أنه في حين أن هناك أسبابا أخرى غير قلبية لألم الصدر. وقال: "هناك الكثير من الأسباب غير القلبية لألم الصدر، مثل ارتجاع المريء وحصى المرارة وما إلى ذلك. ولكن إذا كنت في شك، فاذهب إلى زيارة الطبيب".وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه في معظم الحالات فإن ألم الصدر لا ينتج عن مشكلة في القلب، وتنص التوجيهات الرسمية على أن هناك 5 أسباب شائعة لآلام الصدر، أكثرها شيوعا هو حرقة القلب أو اضطرابات البلع.يبدأ هذا عادة بعد الأكل، مع الشعور بالامتلاء والانتفاخ، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.سبب آخر هو التواء أو إجهاد في الصدر، والذي يبدأ عادة بعد إصابة أو تمرين للصدر، ويشعر الشخص بتحسن عند الراحة.كما يمكن أن يؤدي القلق أو نوبة الهلع إلى ألم في الصدر، وقد يترافق ذلك مع زيادة سرعة ضربات القلب والتعرق والدوخة.من المحتمل أيضا أن تعاني من ألم في الصدر إذا كنت مصابا بعدوى في الصدر أو التهاب رئوي.أهمية التثقيف الصحي في الأسرةوتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، إن هذا عادة ما يزداد سوءا عند الزفير. ومن المحتمل أن تسعل مخاطا أصفر أو أخضر اللون، وتكون لديك درجة حرارة عالية.وقد يكون مرض القوباء المنطقية، سببا شائعا آخر لألم الصدر، والذي يبدو وكأنه وخز على الجلد مع ظهور طفح جلدي يتحول في النهاية إلى بثور.متى تتصل بـ"الطوارئ"؟في حين أن معظم آلام الصدر غير مرتبطة بالقلب، إلا أن بعضها قد يكون ناتجا عن مشاكل في القلب.الأول هو التهاب غشاء التامور، والذي يسبب عادة ألما مفاجئا حادا، يزداد سوءا عندما تتنفس بعمق أو تستلقي.الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية هي أيضا حالات مرتبطة بألم الصدر. وكلاهما لهما أعراض متشابهة، لكن النوبة القلبية تهدد حياتك ويجب عليك طلب المساعدة فورا إذا كنت تعتقد أنك تعاني منها.وتنص NHS على أنه يجب عليك الاتصال بخدمة الطوارئ، إذا كان ألم صدرك المفاجئ يترافق مع ألم ينتشر في ذراعيك أو رقبتك أو فكك.يجب عليك أيضا طلب المساعدة الفورية إذا كان ألم صدرك مصحوبا بضيق أو ثقل في الصدر، حيث يبدأ بضيق في التنفس أو التعرق أو أن تشعر بأنك ستتقيأ، أو إذا استمر الألم لأكثر من 15 دقيقة.