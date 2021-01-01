كفتة الأرز بتتبيلة خاصة..طريقة جديدة



كفتة الأرز كفتة الأرز

كفتة الارز من الأكلات المصرية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار، وهى عبارة عن خليط من الأرز واللحم والخضروات وتقدم مع الصلصة والبطاطس، ولها مذاق شهر ويسهل تحضيرها فى المنزل.



وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كفتة الأرز بتتبيلة خاصة.



مكونات عمل كفتة الارز:

نصف كيلو لحم جملي مفروم

2 بصلة متوسطة الحجم

4 فصوص ثوم كبيرة

ربطة بقدونس

ربطة كسبرة

ربطة شبت

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل كفتة الارز:-- تخلط المكونات معا فى المفرمة، ونقوم بفرمها مرة، وتجميعها.- نعيد فرمها مرة أخرى وتجميعها، وهكذا حتى نحصل على كفتة متجانسة وناعمة.- نحفظها في كيس بلاستيك ونضعها في الفريزر ونخرجها عند الطهي.ولطهى كفتة الأرز.مكونات عمل طهى كفتة الأرز:نصف كيلو كفتة أرز2 حبة بطاطس كبيرةلتر عصير طماطم2 ملعقة معجون صلصة طماطم2 بصلة متوسطة مفرومة2 فص ثومملح وفلفل أسودزبدزيت للقلىطريقة طهى كفتة الأرز:-- نشكل الكفتة أصابع متوسطة الحجم ومتساوية.- نقلى الكفتة فى الزيت الغزير حتى يصبح لونها ذهبى، ثم ننشلها من الزيت ونتركها جانبا.- بعدها نشوح البصل فى الزبد في حلة حتى يذبل، ثم نضيف له عصير الطماطم ونقلب.- بمجرد أن تدخل الصلصة فى التسبيك، نضيف الكفتة ومعجون الطماطم وباقي المكونات ماعدا البطاطس، ونقلب جيدا.- نتركها تغلى مرة واحدة، ثم نهدئ النار، ونغطى الحلة، ونترك الخليط حتى تمام النضج، مع مراعاة تزويد الماء كلما احتاج.- بعد تمام النضج، نقطع البطاطس أصبح، أو مكعبات حسب الرغبة، ونغسلها جيدا، ثم نضيفها للكفتة.- نترك الخليط يغلى مرة واحدة، ثم نرفع الحلة من على النار، ونتركها مغطاة حتى تهدأ، حوالى 15 دقيقة.- نضع الكفتة في طبق التقديم، وتقدم ساخنة بجانب الأرز والشيعرية والسلطة الخضراء.- واللحوم الحمراء من الأكلات المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم 3 مرات أسبوعيا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد والألياف والبروتين الحيوانى ما يساعد فى تقوية المناعة وعلاج انيميا فقر الدم ونمو الصغار بشكل طبيعي وصحي وتقوية العضلات.