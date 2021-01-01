السلطات تطلق التحذير..العواصف تهدد تركيا



العواصف تهدد تركيا العواصف تهدد تركيا

أطلقت هيئة الأرصاد التركية، امس الثلاثاء، تحذيرًا باللون البرتقالي، من هبوب عواصف وأمطار غزيرة على العاصمة، أنقرة ومدينة إسطنبول.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة التركية، نشره الموقع الإخباري التركي “تي آر تي خبر”.



وذكرت الهيئة في بيانها أن البلاد بشكل عام ستشهد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، أجواءً ممطرة ستشتد وتيرتها بكل من أنقرة وإسطنبول، لافتة أنها من ستكون مصحوبة بعواصف وثلوج، لا سيما في المناطق الداخلية من البلاد.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح البيان أن العواصف، التي بدأت امس الثلاثاء، في إسطنبول، ستواصل تأثيرها، اليوم الأربعاء، على أن تبدأ في أنقرة اعتبارًا من اليومعلى الصعيد نفسه، أجبرت الظروف المناخية السيئة السلطات التركية على تأجيل الدراسة في ولايات أوشاق، وتشانقيري، وجناق قلعه التي تشهد موجة شديدة من تساقط الثلوج.تركيا شهدت خلال الأسبوعين الماضيين طقسًا شديد البرودة وهطولًا كثيفًا للثلوج بشكل شل معه الحياة العامة، حيث أغلقت المدارس بعدد من الولايات، وكذلك الجامعات والمؤسسات الحكومية.ويعني التحذير البرتقالي وجود مخاطر كبيرة مرتبطة بالظواهر الخطيرة مما يلزم اتخاذ الحيطة والحذر وتعزيز اليقظة؛ فيما يعني التحذير الأصفر وجود مخاطر مرتبطة بالظواهر الجوية العادية قد تكون أحيانا خطيرة محليا.