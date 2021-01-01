قصة مثيرة ليابانية مسلمة تعمل في سفارة بلاده بكوريا (فيديو)

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قصة مثيرة ليابانية مسلمة


كشف النائب في مجلس الأمة الكويتي، شعيب المويزري، عن واقعة إهدار للمال العام في سفارة الكويت بكوريا الجنوبية.

ولفت النائب، أثناء استجواب وزير خارجية بلاده أمام مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، إلى أن موظفة يابانية بسفارة الكويت في سيئول اكتشفت تجاوزات في فواتير تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، إلا أنه تم حفظ القضية.

وقال إن هذه الموظفة اليابانية المسلمة رفضت التوقيع على فواتير بها تجاوزات من قبل بعض أعضاء السفارة.

واستنكر النائب التلاعب بالفواتير، في الوقت الذي تحرص فيه موظفة من جنسية أخرى على المال الكويتي قائلا: "هذه الموظفة هداها الله إلى الإسلام، وعندما أسلمت رأت فعل كفار من المسلمين"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن السفارة لم ترفع التقرير الذي أعدته الموظفة، المتضمن كشف التجاوزات في الفواتير، ما اضطر الموظفة إلى إرسال كتاب رسمي للنيابة الكويتية.

وتابع: "استمرت القضية وتم تقديم أوراق ناقصة حتى تم حفظ القضية"، لافتا إلى أن الموظفة تم تهديدها بالخصم من راتبها ونقلها من وظيفتها كمحاسبة إلى سكرتيرة، ولكنها لم تتراجع عن موقفها.

https://twitter.com/i/status/1491131821949599750

المصدر: وكالات

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