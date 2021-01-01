قصة مثيرة ليابانية مسلمة تعمل في سفارة بلاده بكوريا (فيديو)

كشف النائب في مجلس الأمة الكويتي، شعيب المويزري، عن واقعة إهدار للمال العام في سفارة الكويت بكوريا الجنوبية.
ولفت النائب، أثناء استجواب وزير خارجية بلاده أمام مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، إلى أن موظفة يابانية بسفارة الكويت في سيئول اكتشفت تجاوزات في فواتير تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، إلا أنه تم حفظ القضية.
وقال إن هذه الموظفة اليابانية المسلمة رفضت التوقيع على فواتير بها تجاوزات من قبل بعض أعضاء السفارة.
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