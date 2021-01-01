طائرة أمريكية تغيير مسارها..تعرف علي السبب

قالت شركة "أميركان إيرلاينز"، إنه تم تحويل رحلة جوية كانت متجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، بعد أن أدلى أحد الركاب بـ"بيان تهديد" تجاه الطاقم.
وأقلعت الرحلة، بحسب الشركة، من مطار شارلوت دوغلاس الدولي وكانت متوجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.
ولفت متحدث باسم "أميركان إيرلاينز"، إلى أن الرحلة تم تحويلها، بسبب إدلاء أحد الركاب ببيان تهديد تجاه أحد أفراد الطاقم".
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