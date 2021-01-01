هيئة الأرصاد الجوية..انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية

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انخفاض درجات الحرارة


تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء انخفاضا درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 0.

المصدر: youm7

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