لاول مرة ..ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك ..فيديو



قضية شقة الزمالك قضية شقة الزمالك

حصل صدى البلد على أقـوال الشاهد في شقة الزمالك ، عصمت فايز ملك عبدالنور، محاسب على المعاش وجار المتهمين و الشاهد في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جـنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسـط القاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة إعلاميا بقضية شقة الزمالك.



وقال الشاهد إنـه جار للمتهمين منذ السبعينيات، وسابق اعتياده زيارتهما أبصر داخل الوحـدة السكنية محل الواقعة امتلائهـا باللوحات والتماثيـل والقطـع الفنية، ومناضيد تحوي نياشين وعملات وعلم الشاهد من المتهم أنها خاصة بسلاطين وملوك منهم «السلطان حسين» و«الملـك فـؤاد» و«الملـك فـاروق»، وأن المتهـم شـغـوف بالمقتنيات الفنية ولديـه دراية بها.



وأكد الشاهد عدم استعانة المتهمين بالغير لتنظيـف الوحـدة، وعدم تـردد أحد عليها في غيابهما.

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وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لإتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".1384 قطعةوكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.