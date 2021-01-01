لاول مرة ..ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك ..فيديو

حصل صدى البلد على أقـوال الشاهد في شقة الزمالك ، عصمت فايز ملك عبدالنور، محاسب على المعاش وجار المتهمين و الشاهد في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جـنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسـط القاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة إعلاميا بقضية شقة الزمالك.
وقال الشاهد إنـه جار للمتهمين منذ السبعينيات، وسابق اعتياده زيارتهما أبصر داخل الوحـدة السكنية محل الواقعة امتلائهـا باللوحات والتماثيـل والقطـع الفنية، ومناضيد تحوي نياشين وعملات وعلم الشاهد من المتهم أنها خاصة بسلاطين وملوك منهم «السلطان حسين» و«الملـك فـؤاد» و«الملـك فـاروق»، وأن المتهـم شـغـوف بالمقتنيات الفنية ولديـه دراية بها.
وأكد الشاهد عدم استعانة المتهمين بالغير لتنظيـف الوحـدة، وعدم تـردد أحد عليها في غيابهما.
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