عاجل .. انفجار كبير في أبو ظبيlفيديو

أفادت العديد من المصادر الإعلامية بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه دوي انفجار واشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن فرق الطوارئ سارعت للتدخل بشأن "ما يبدو أنه حريق بمبنى في وسط مدينة أبو ظبي، فيما ادعى البعض إطلاق صاروخ وسط مخاوف من هجوم إرهابي".
وأظهر فيديو متداول انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.
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