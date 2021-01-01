عاجل .. انفجار كبير في أبو ظبيlفيديو



انفجار كبير في أبو ظبي انفجار كبير في أبو ظبي

أفادت العديد من المصادر الإعلامية بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه دوي انفجار واشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن فرق الطوارئ سارعت للتدخل بشأن "ما يبدو أنه حريق بمبنى في وسط مدينة أبو ظبي، فيما ادعى البعض إطلاق صاروخ وسط مخاوف من هجوم إرهابي".



وأظهر فيديو متداول انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.

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وفي وقت لاحق، أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني "سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي، حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف".وأضافت أنه "لم ينتج عن الحادث أي إصابات"، مؤكدة أن جميع الفرق المعنية "تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة".