تعرف علي وصفات تخسيس طبيعية دون حرمان

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وصفات تخسيس طبيعية دون حرمان.. والنتيجة مذهلة الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 05:17 موصفات تخسيس صحيةوصفات تخسيس صحية ريهام الصواف شارك

كل امرأة تعاني من الوزن الزائد، تبحث عن وصفات تخسيس سريعة، وآمنة، ولذلك تبحث الكثيرات عن وصفات تخسيس طبيعية للتخلص من الوزن الزائد، والتي تعتمد على عدم الحرمان من مختلف الأطعمة والمشروبات، خاصة في هذا الجو البارد، الذي يحتاج فيه الجميع للاطعمة والمشروبات الدافئة التي تبعث على الدفء.







وتقدم خبيرة التغذية منال سليمان أسرع وصفات تخسيس طبيعية، من خلال ريجيم غذائي يساعد في التخلص من الوزن بشكل صحي وآمن، دون التعرض للإصابة بالأنيميا، أو الضعف العام، مع الحصول على نتائج سريعة قدر الإمكان، وعدم الحرمان بشكل كبير من العديد من الأطعمة.



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أسرع طريقة للتخسيسوتشير خبيرة التغذية، إلى أن هذه اسرع طريقة للتخسيس، والتي تنقسم لثلاثة مراحل كل مرحلة مدتها ثلاثة أيام، ثم يتم تكراره، مع ضرورة ممارسة الرياضة، حتى وإن كانت رياضة المشي على ألا يقل في المرة الواحدة عن نصف الساعة، وضرورة شرب كميات وفيرة من المياه للحفاظ على نضارة البشرة.المرحلة الأولى (3 أيام)الإفطار: 2 بيضة مسلوقة – كوب لبن خال من الدسم – كوب من الشايالغداء: طبق كبير من السلطة – قطعة لحم مشوية خالية من الدهون أو سمك مشويالعشاء: طبق شوربة خضار مسلوق بقليل من الزبد.المرحلة الثانية (3 أيام)الإفطار: 2 بيضة مسلوقة – كوب لبن خال من الدسم – قطعة توست – قطعة جبن (ويفضل الجبن القريش).الغداء: طبق سلطة خضراء – قطعة لحم مشوية أو سمكة مشوية أو ربع فرخة مشوية منزوعة الجلد – يمكن تناول كوب من العصير الخالي من السكر.العشاء: طبق سلطة خضراء – قطعة جبن قريش – ثمرة فاكهة.المرحلة الثالثة (3 أيام)الإفطار: قليل من الفول – قطعة توست – كوب لبن خال من الدسم – ثمرة فاكهة.الغداء: ربع فرخة مشوية منزوعة الدسم – طبق سلطة خضراء– يمكن تناول كوب من العصير الخالي من السكر.العشاء: طبق سلطة خضراء – قطعة جبن قريش – ثمرة فاكهة.وتنصح خبيرة التغذية منال سليمان بضرورة تناول ثمرة فاكهة كتفاحة أو موزتين، أو ثمرة خضار كالخيار أو الجزر، أو الخس أو البروكلى بين الوجبات، وذلك بمعدل أن نأكل كل ساعتين، وذلك لنحافظ على معدل حرق مستمر طوال اليوم.. حيث إن الجسم لا يحرق الدهون إلا فى حالة دخول الأكل له بشكل دوري.