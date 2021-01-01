موضة شتاء 2022 وطرق تنسيق الملابس



موضة شتاء 2022 موضة شتاء 2022

يتميز فصل الشتاء بأناقة ملابسه وأساسي في دولاب كل فتاة نجد الشال الجاكيت والبالطو والجوب الجلد والبوت والإسكارف وغيرهم، ولكن بعض الفتيات لا تستطيع تنسيق قطع ملابس الشتوى ما يشعرهن بعدم اقتناء ملابس كافية.







وتقول دينا عارف الفاشون بلوجر دينا، إن فصل الشتاء مفضل عند كثير من الفتيات والسيدات وذلك لفخامة وشياكة ملابسه كما يعتقد البعض، ولكن لتنسيق ملابس الشتاء سواء في فترة النهار أو المساء قواعد يجب الالتزام بها.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت “دينا”، أن المعاطف والجواكت والأحذية ذات الرقبة الطويلة والإسكارف، جميعها من قطع الملابس التي ننتظر كل شتاء لارتدائها، فالشتاء موسم الأناقة، وفي كل عام تتجدد صيحات الموضة وألوانها، وتبرز قطع وتختفي قطع أخرى، ويغلب على الملابس الجانب المريح والعملي، وكذلك فإن للألوان المتعادلة كالأبيض والبيج والرمادي الفاتح وغيرها، نصيبًا كبيرًا من الموضة هذا الشتاء.وتابعت، من المتوقع أن تكون اتجاهات موضة الشتاء للملابس التي تشعرنا بالراحة وحرية الحركة، لذا سنجد كثير من القطع الفضفاضة أو الـ Oversized، كذلك تميل التصاميم للبساطة دون تكلف، لذا نجد أن فكرة القطعة الواحدة دون طبقات المسيطرة على موضة هذا العام.وأوضحت “دينا عارف”، أنه لا يزال الكاروه من الأعوام السابقة النقشة الأكثر رواجًا في ملابس الشتاء، ونراه في العام الجديد في المعاطف الطويلة والبليزر والجواكت القصيرة أيضًا، وهو من القطع الأنيقة، نسقيه مع بلوفر بياقة عالية وبنطال أو تنورة سادة على حسب ذوقك.وقالت الفاشون بلوجر، إن البلوفر القصير من القطع التي سنراها بكثرة هذه العام، ورغم تصميمه البسيط فقد يصعب علينا تنسيقه، وأسهل طريقة لارتدائه، إما على تنورة ماكسي مرتفعة الخصر، أو على بنطال واسع قصير، ويتوافر من البلوفر القصير تصميم بياقة عالية أو دون ياقة أما إذا أردتِ ارتداؤه على بنطال جينز سكيني، فيمكن ارتداء قميص أبيض طويل أسفله مع بنطلون جينز، وحذاء برقبة عالية أو حذاء رياضي.وأكدت الفاشون بلوجر دينا عارف، تعود الجلود هذا العام على غرار أزياء السبعينيات، فنجدها في جميع القطع تقريبًا سواء البناطيل أو التنانير أو الجواكت، وهي من القطع الجريئة التي ستضفي على الفتاة إطلالة أ كثر جاذبية، ويمكن ارتداءها سواء في الإطلالات النهارية أو المسائية.