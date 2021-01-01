الوقت المناسب لتقديم اللحوم لطفلك الرضيع

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اللحوم بأنواعها من الأكلات التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميًّا، وضرورية للأطفال لأنها تساهم بشكل كبير في نموهم بشكل صحي، ولكن يتم تقديمها لهم بشروط حفاظًا على صحتهم.







ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، يعتبر اللحم وجبة مهمة للطفل الرضيع وذلك لكونه غني بالبروتين المهم للنمو، وأيضا غنى بالحديد المهم لمنع فقر الدم، ويعد مصدر من مصادر الزنك الذي يقوم بتعزيز مناعة الجسم.

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متى أقدم اللحوم لطفلي؟وأضاف “شبيب”، أن العمر المناسب لتقديم اللحم للطفل يكون من ستة أشهر فما فوق، على الرغم من وجود دراسات تؤكد أهمية إدخال اللحم للنظام الغذائي في نهاية الشهرالرابع.كيفية تقديم اللحوم للطفل الرضيع؟وتابع، أن المقصود هنا باللحوم هو لحم الغنم ولحم الدجاج ولحم الديك الرومي، ويتم إعطاء هذه اللحوم للطفل عن طريق أن يسلق اللحم سلقا جيدا، ثم يخلط بخلاط نظيف مع ماء اللحم إلى أن يصبح ناعم جدا ومثل عصير الشوربة، ويفضل إعطاء شوربة اللحم بمفردها كوجبة لمدة 3 أيام.وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، أما إذا كانت الأم قدمت للطفل نوع خضار معين قبل اللحم يمكن إضافة الخضار إلى شوربة اللحم، وإذا لم تجرب الأم مع الطفل اي نوع خضار يمكن تقديم نوع خضار معين بمفرده لمدة 3 أيام أيضا ثم نقدم خليط الشوربة بالخضار فيما بعد.وأكد استشاري الأطفال، على عدم إضافة الملح ولا البهارات أو المطيبات إلى طعام الطفل، مع تبريد الطعام قبل إعطائه للطفل، ثم إعطاء الطفل ملعقة أو ملعقتين في المرة الأولى كتجربة، مع ضرورة عدم إجبار الطفل على الطعام بل ندعه يتذوق ويتحسس الطعام بيديه ويلعب كما يشاء فالطعام بالنسبة له للتسلية.ويمكن البدء في إدخال بعض الأطعمة للطفل فى غذائه من عمر 6 أشهر، كوجبات جانبية بجانب الرضاعة، حيث يمكن فى هذه الفترة إدخال بعض الأطعمة الخفيفة، فقط ليتذوقها الطفل، لا أن يأكل منها كميات، كالأرز المطحون، أو بعض الأكلات المخصصة للأطفال فى هذه السن.كما يمكن البدء في إعطاء الرضيع مجموعة متنوعة من الأطعمة، ليمكنه استكشاف قوامها الجديد، فيمكن إعطاؤه كميات صغيرة من الجبن الطري المبستر واللبن الزبادي، أو الدجاج المهروس، مع الخضراوات المسلوقة جيدًا ومهروسة كالكوسة والبطاطس والبسلة.