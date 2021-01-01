

البسبوسة السورية البسبوسة السورية

البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثيرون، وتبحث السيدات دائما على طريقة عمل البسبوسة في المنزل لإعدادها للأسرة بدلا من شرائها من المحلات.



البسبوسة السورية

وتعتبر سوريا أفضل البلدان التي تقدم الحلويات الشرقية، لذلك نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل البسبوسة السورية.



مقادير البسبوسة السورية

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65 جرام فستق300 جرام سميد50 جرام جوز هند مجفف غير محلى65 جرام دقيق ذاتي التخمير200 جرام سكر ناعم200 جرام زبدة غير مملحة200 جرام زبادي طبيعي عادي1 ملعقة صغيرة فانيليا25 جرام فستق كامل للتزيينلتحضير شراب ماء الورد175 جرام سكر ناعم175 مل ماءعصير الليمون2 ملعقة صغيرة ماء الوردطريقة عمل البسبوسة السورية1- سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية، ودهن صينية دائرية بالزبدة.2- يُطحن الفستق في محضر طعام ثم يُسكب في وعاء للخلط مع السميد وجوز الهند المجفف والدقيق والسكر، ونذوب الزبدة ثم نضيفها إلى المكونات الجافة مع الزبادي وخلاصة الفانيليا.3- قلبي بملعقة خشبية حتى تمتزج جيدًا ثم اسكبيها في قالب الكيك المعد. قم بتنعيم الجزء العلوي بملعقتك ثم باستخدام سكين حاد، و ضعي حبة الفستق في وسط كل ماسة ثم اخبزيها على الرف الأوسط لمدة 35-40 دقيقة.4- أثناء خبز البسبوسة، اصنع الشراب عن طريق إذابة السكر في الماء في قدر صغير على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه عن النار وأضيفي عصير الليمون وماء الورد.5- بمجرد خبز البسبوسة، أخرجها من الفرن واقطعها على طول الخطوط المحددة مسبقًا لإعادة تحديد الماس. ضعي الشراب فوقها بالملعقة وهي لا تزال ساخنة ثم اتركيها لتبرد في الصينية قبل التقديم.