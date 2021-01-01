الطريقة الصحيحة لعلاج التهاب اللثة

يعد التهاب اللثة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الجميع وتسبب الألم الشديد خاصة في الليل.
ووفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" أظهرت دراسة معالجة التهاب اللثة بالماء المالح أن استخدام شطف الماء المالح يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في التئام اللثة الملتهبة . الملح مطهر طبيعي يساعد جسمك على التئام نفسه.
وهذ الطريقة تساعد في تهدئة التهاب اللثة ، كما تساعد في تخفيف الألم وتقليل البكتيريا وإزالة جزيئات الطعام وتخفيف رائحة الفم الكريهة.
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