الطريقة الصحيحة لعلاج التهاب اللثة



علاج التهاب اللثة علاج التهاب اللثة

يعد التهاب اللثة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الجميع وتسبب الألم الشديد خاصة في الليل.



ووفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" أظهرت دراسة معالجة التهاب اللثة بالماء المالح أن استخدام شطف الماء المالح يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في التئام اللثة الملتهبة . الملح مطهر طبيعي يساعد جسمك على التئام نفسه.



وهذ الطريقة تساعد في تهدئة التهاب اللثة ، كما تساعد في تخفيف الألم وتقليل البكتيريا وإزالة جزيئات الطعام وتخفيف رائحة الفم الكريهة.

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لاستخدام شطف الماء المالح:أضف 1/2 إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الفاتر واخلطهم جيدًا.اغسل المحلول في فمك لمدة تصل إلى 30 ثانية.كرر مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.قد يؤدي استخدام شطف الماء المالح كثيرًا أو لفترة طويلة إلى آثار سلبية على مينا الأسنان، وقد يؤدي الاستخدام طويل المدى إلى تآكل أسنانك بسبب الخصائص الحمضية للخليط عند علاج التهاب اللثة.