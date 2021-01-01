حدوتة قبل النوم .. فوائد تعود على طفلك من قراءتها



حدوتة قبل النوم حدوتة قبل النوم



في حين يحرص الآباء والأمهات طيلة الوقت على ألا يفوتوا أبدًا تخصيص وقت للمذاكرة مع الطفل أو وقت ممارسة الرياضة، قد يرى بعضهم أن قضاء وقت للترفيه أو قراءة قصص قبل النوم نوع من الرفاهية، ولكن هل تعلم أن قراءة قصص ما قبل النوم فرصة مثالية لمنح طفلك بعض الوقت والاهتمام به؟ فهناك العديد من الفوائد أكثر من مجرد إعداد اطفالك للنوم، حيث تعد قراءة قصص ما قبل النوم طريقة ممتازة لتعزيز قدرات التعلم لدى طفلك، بالإضافة إلى نمو عقولهم، وتميز المهارات اللغوية والمفردات، ويستعرض اليوم السابع فيما يلي فوائد رائعة لقراءة قصص ما قبل النوم لأطفالك وفقاً لموقع "theearlychildhooduniversity" كما يلي:



المساهمة في نمو دماغ الطفل:

أظهرت الدراسات على مر السنين أن الآباء الذين يقرأون لأطفالهم، فإن هذا يخلق تأثيرًا إيجابيًا على نمو عقولهم وتنشيط مناطق الدماغ الداعمة للصور الذهنية والاستيعاب السردي، وهذا يعني أن قراءة بعض قصص ما قبل النوم لطفلك تساعده على تطوير إتقان اللغة من خلال الأصوات والمرئيات والكلمات التي يمكن إضافتها إلى مفرداته.



خفض مستوى التوتر والضغط :

القراءة يمكن أن تكون فعالة في تحسين سلوك طفلك، فهي تخفض الشعور بالتوتر والضغط عند الأطفال مثلما تفعل مع البالغين، فكونك تمسك كتاب تقرأ وانت محتضن طفلك في فترة قبل النوم، فإن هذا يقلل من مستويات الضغط والتوتر مما يساعدهم على الاسترخاء والتركيز بشكل أفضل.

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تعزيز لغتهم ومهارات الاتصال:عليك تشجيع طفلك على مناقشتك أثناء قراءة قصص ما قبل النوم، وأخبره أن جميع الآراء مرحب بها حتى يشعر بالراحة في التحدث عن أفكاره، .فيمكنك استخدام الأصوات المضحكة، والتأكيد على الصوتيات وتعليمهم أصوات كل حرف متحرك في كلماتك، يساعد التعرف على أصوات الحروف المتحركة المختلفة طفلك على تحسين النطق والقدرة على تمييز الاختلافات بين كل صوت.تعلم وتعزيز النطق عند الطفل:هل سبق وطلبت من أحد الأطفال قراءة كتابه المفضل كل ليلة لمدة أسبوع أو أكثر؟ فقد يتعب من قراءة هذا الكتاب مرارًا وتكرارًا ولكن مع التكرار يأتي الإتقان والملاحظة، سيبدأ الأطفال في ملاحظة الأصوات والوقفات وأنت تكررها، سيبدأون في تذكر الكلمات ذات القافية، أو حكي قصة تشبه الأغنية التي يفضلها.