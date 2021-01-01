حدوتة قبل النوم .. فوائد تعود على طفلك من قراءتها

في حين يحرص الآباء والأمهات طيلة الوقت على ألا يفوتوا أبدًا تخصيص وقت للمذاكرة مع الطفل أو وقت ممارسة الرياضة، قد يرى بعضهم أن قضاء وقت للترفيه أو قراءة قصص قبل النوم نوع من الرفاهية، ولكن هل تعلم أن قراءة قصص ما قبل النوم فرصة مثالية لمنح طفلك بعض الوقت والاهتمام به؟ فهناك العديد من الفوائد أكثر من مجرد إعداد اطفالك للنوم، حيث تعد قراءة قصص ما قبل النوم طريقة ممتازة لتعزيز قدرات التعلم لدى طفلك، بالإضافة إلى نمو عقولهم، وتميز المهارات اللغوية والمفردات، ويستعرض اليوم السابع فيما يلي فوائد رائعة لقراءة قصص ما قبل النوم لأطفالك وفقاً لموقع "theearlychildhooduniversity" كما يلي:
المساهمة في نمو دماغ الطفل:
أظهرت الدراسات على مر السنين أن الآباء الذين يقرأون لأطفالهم، فإن هذا يخلق تأثيرًا إيجابيًا على نمو عقولهم وتنشيط مناطق الدماغ الداعمة للصور الذهنية والاستيعاب السردي، وهذا يعني أن قراءة بعض قصص ما قبل النوم لطفلك تساعده على تطوير إتقان اللغة من خلال الأصوات والمرئيات والكلمات التي يمكن إضافتها إلى مفرداته.
خفض مستوى التوتر والضغط :
القراءة يمكن أن تكون فعالة في تحسين سلوك طفلك، فهي تخفض الشعور بالتوتر والضغط عند الأطفال مثلما تفعل مع البالغين، فكونك تمسك كتاب تقرأ وانت محتضن طفلك في فترة قبل النوم، فإن هذا يقلل من مستويات الضغط والتوتر مما يساعدهم على الاسترخاء والتركيز بشكل أفضل.
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