أول رد من مذيع التلفزيون المصري بعد تصريحاته المثيرة للجدل



المذيع المصري الشاب حسام حداد المذيع المصري الشاب حسام حداد

علق المذيع المصري الشاب حسام حداد، مقدم برنامج صباح الخير عبر فضائية الأولى المصرية، على الجدل المثار حول تصريحاته بشأن عدم تشجيع النادي الأهلي.



وكتب مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر» حسام حداد، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه قرأ ويقرأ ما يُكتب، ويحترم الآراء البناءة ويصغي لها.



وأضاف المذيع حسام حداد: "أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه واحترم رموزه ونجومه، لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك".

قد يعجبك أيضا...

وتابع مذيع صباح الخير يا مصر: "ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم".وأشار المذيع حسام حداد: "غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجياً بشكل عام، ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد".واختتم "حداد" قائلا: "دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأساً جديداً وميداليةً جديدة لمصر كلها".