اشتباكات بينن الفلسطنين وقوات إسرائيلية على خلفية اغتيال 3 شبان (فيديو)

أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس وعند باب الزاوية في الخليل، وذلك على خلفية اغتيال تل أبيب 3 فلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مفرق بيتا بشكل كامل مع اشتداد المواجهات في المكان.
وتداول نشطاء عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر دعوات مساجد بلدة بيتا الأهالي للتصدي للإسرائيليين على مفرق البلدة.
وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة نابلس، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.
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