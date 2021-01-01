اشتباكات بينن الفلسطنين وقوات إسرائيلية على خلفية اغتيال 3 شبان (فيديو)

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › اشتباكات بينن الفلسطنين وقوات إسرائيلية على خلفية اغتيال 3 شبان (فيديو)

صورة الخبر: اشتباكات بينن الفلسطنين وقوات إسرائيلية
اشتباكات بينن الفلسطنين وقوات إسرائيلية

أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس وعند باب الزاوية في الخليل، وذلك على خلفية اغتيال تل أبيب 3 فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مفرق بيتا بشكل كامل مع اشتداد المواجهات في المكان.
وتداول نشطاء عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر دعوات مساجد بلدة بيتا الأهالي للتصدي للإسرائيليين على مفرق البلدة.

وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة نابلس، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في ختام نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام الشاباك، والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة، تم تصفية خلية إرهابية من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "مؤخرا أمرت بتكثيف عمليات البحث عن منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية واحباطهم، والانتشار والبقاء على أهبة الاستعداد والتواجد في النقاط المركزية بالضفة".

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لـ"حركة فتح" أن الشبان الثلاثة الذين اغتالتهم إسرائيل ينتمون إليها.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اشتباكات بينن الفلسطنين وقوات إسرائيلية على خلفية اغتيال 3 شبان (فيديو)

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager