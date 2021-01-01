بسبب الخطوط الجوية الإسرائيلية ..خلافات بين الإمارات واسرائيل

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خلافات بين الإمارات واسرائيل

كشف موقع "والاه" الإسرائيلي عن سبب الخلاف الإماراتي الإسرائيلي المتعلقة بأمن رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين قولهم إن رئيس شعبة الأمن في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتفاوض مع السلطات الأمنية في دبي في محاولة لحل أزمة أمن الرحلات الجوية الإسرائيلية.

وقال الموقع في تقريره إنه "في ضوء الجدل حول المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، كان هناك قلق من وقف جميع الرحلات الجوية اعتبارا من اليوم 8 فبراير".

وبحسب المسؤولين، فقد "وصل وفد جهاز الأمن العام إلى الإمارات على وجه السرعة يوم الأحد في محاولة لحل الأزمة، وكان الطلب الرئيسي لرئيس أركان جهاز الأمن العام هو إتاحة وقت إضافي للمفاوضات. وكان الخوف من أنه إذا لم تتمكن الخطوط الجوية الإسرائيلية من السفر إلى دبي، فلن تتمكن حتى الشركات الإماراتية من السفر إلى إسرائيل".

وقال مسؤولون إماراتيون إن "الخلاف بشأن أمن الرحلات الجوية الإسرائيلية معروف منذ عام، لكن إسرائيل تباطأت في هذه القضية ورفضت التحلي بالمرونة"، معتبرين أن "المتطلبات الأمنية الإسرائيلية تشكل انتهاكا لسيادة الإمارة في مطار دبي، ويمكن أن تضر بسير عمل المطار حيث يمر عشرات الملايين من الركاب".

وأشار "والا" إلى أن "الإمارات تضررت من حقيقة أن مسؤولي جهاز الأمن العام أبلغوها بأن جميع دول العالم توافق على المتطلبات الأمنية التي تطلبها إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى خيانة الثقة بين الطرفين"، مبينا أن "المحادثات بين الجانبين متواصلة وفي هذه المرحلة ليس من الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل".

المصدر: والا

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