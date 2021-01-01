تريزيجيه ينضم رسميًا لباشاك شهير التركي

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تريزيجيه


أعلن نادي نادي باشاك شهير، بشكل رسمي عن تعاقده مع الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري.

نشر نادي باشاك شهير التركي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صور للنجم محمود حسن تريزيجيه بقميص الفريق ولحظة التوقيع على العقود في حضور أحد مسئولي النادي.

وكان تريزيجيه قد أنهى مهمته مع منتخب مصر بعد المشاركة في نهائي أمم أفريقيا ضد السنغال.

وقال رئيس باشاك شهير في تصريحات نقلتها صحيفة "Express and Star" البريطانية، "وصل محمود إلى نهائي أمم إفريقيا مع مصر وأنهى مهمته الدولية بالكامل".

أضاف، "من المحتمل أن يكون هناك اليوم، الثلاثاء، أعتقد أننا سنكمل الصفقة وينتقل إلينا على سبيل الإعارة".

جدير بالذكر أن محمو حسن تريزيجيه، قد خاض 56 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى أستون فيلا في صيف عام 2019، ولعب لقاء وحيد هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان جوموساج قد أكد قبل أسبوعين أن هناك اتفاقا قد تم التواصل إليه مع أستون فيلا على انتقال تريزيجيه إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

المصدر: youm7

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