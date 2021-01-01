تحذير من تقلبات جوية يومي الأربعاء و الخميس .. فيديو



تقلبات جوية تقلبات جوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدًا انخفاض فى درجات الحرارة، تصل لـ 4 درجات، ولذلك نحذر المواطنين :" لا تنخدعوا بارتفاع اليوم فى الحرارة".



وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن البلاد اليوم كان بها حرارة، ولكن يومى الأربعاء و الخميس، سيكون بها تقلبات جوية.



ولفتت إلى أن درجة الحرارة اليوم 22 درجة، ولكن غدًا ستكون 18 درجة، ويوم الخميس ستكون 16 درجة، وبعد ذلك سيكون هناك تحسن من يوم الجمعة.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت إلى أن تقلبات الجو غدًا سيكون بها رياح، وسقوط أمطار، ولذلك على الجميع توخى الحذر غدًا وبعد غد.أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط ملحوظ في الرياح وأتربة عالقة في الجو على بعض الطرق.وأكد بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا سيكون مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.ويكون الطقس اليوم شديد البرودة ليلاعلى كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.ويشهد الطقس ، أتربة عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.