موعد مباراة الأهلي القادمة بمونديال الأندية..تعرف على

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مونديال الأندية


خسر الأهلي المصري مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 0-2 مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتبخرت أحلام بطل أفريقيا في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية على يد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

ويلعب الأهلي المصري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وينتظر الأهلي في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، الخاسر من لقاء الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي المقرر له غدا الأربعاء في نصف النهائي.

وسبق أن حصل الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية في نسختي 2006 و2020.

وخاض الأهلي، منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، وفشل في بلوغ نهائي المونديال، ليخفق في الوصول لإنجاز مازيمبي والرجاء حيث وصلا من قبل للنهائي في أكبر إنجاز لفريق أفريقي بالبطولة.

المصدر: kooora

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