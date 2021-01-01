مشروبات صباحية مفيدة لصحة القلب.. احرص عليها



مشروبات صباحية مشروبات صباحية

هل فكرت يومًا في إضافة عادة صحية للقلب إلى صباحك؟ يمكن أن تكون القهوة جزءًا من روتين صحي للقلب، طالما أنك تتناولها باعتدال، وفقًا للدكتور لمارييل جيسوب، كبير المسئولين الطبيين بجمعية القلب الأمريكية، لذلك إذا كنت تبحث عن القليل من السوائل التي يمكن أن تجعل قلبك سعيدًا ، فإن المشروبات التالية مفيدة لصحة قلب، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".



1. الماء:

يضمن الترطيب الكافي لجسمك نقل الأكسجين بكفاءة عبر الشرايين ، كما أنه يدعم قدرة جسمك على التخلص من الفضلات، يساعد الماء أيضًا في الحفاظ على درجة حرارة جسمك وهو ضروري لعملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.



2. القهوة:

يقول الدكتور جيسوب إن كوبًا أو كوبين من القهوة يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ، تم ربط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب، فإن ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا (حوالي أربعة أو خمسة أكواب من القهوة) تعتبر آمنة لمعظم البالغين.

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3. اختر عصائر الفاكهة:يعد العصير الطازج من الفواكه والخضراوات الصديقة للقلب ، مثل التوت واللفت والجزر والتوت الأسود ، إضافة رائعة لروتينك الصباحي، عصير التوت الغني بمضادات الأكسدة والعنب والتوت البري والكريز والجزر والكرفس والبرتقال يمكن أن يدعم القلب والأوعية الدموية، لأن هناك أدلة على أن المواد الكيميائية مثل الفلافونويد أو البوليفينول تقلل الالتهاب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.ولكن كن على دراية بأن المحتوى العالي من السكر في العصير يمكن أن يعطل مستويات السكر في الدم بطريقة قد تضر بصحة القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت، ويوصي بإقران العصير الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر مع وجبة متوازنة غنية بالبروتين والألياف، عند تناوله على معدة فارغة.4. عصائر صحية للقلب:يمكنك التفكير في تناول مضادات الأكسدة والبروتين وأوميجا 3 وعصير غني بالألياف على الإفطار، مثل المكسرات والبذور بخفض ضغط الدم ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وتساعد مضادات الأكسدة مثل العنب البري والتوت الأسود والتوت على تخليص الجسم من "الجذور الحرة" أو الخلايا التي يمكن أن تسبب السرطان، تحتوي الألياف مثل تلك الموجودة في الشوفان أو الحبوب الكاملة على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، والذي يمكن أن يدعم الزيادة البطيئة في نسبة السكر في الدم بدلاً من الارتفاعات السريعة.5. الشاي الأخضر:الشاي الأخضر خيار ممتاز لعقلك وقلبك إذا كنت تبحث عن علاج للكافيين، هناك علاقة بين استهلاك الشاي الأخضر وانخفاض عدد مشاكل القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك انخفاض مستويات الكوليسترول الضار .6. الحليب الذهبي - لاتيه الكركم:يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات موثقة جيدًا، يساعد الكركم أيضًا في إدارة القلق واضطراب المعدة، فإن مادة الكركمين يجعل الكركم أحد نجوم القلب والأوعية الدموية، هناك أدلة على أن المركب يحمي الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل ، للحصول على فوائد الكركم في الصباح ، يمكنك استخدام النوع المفضل لديك من الحليب والكركم والزنجبيل لمزيد من النكهة ورشة من الفلفل الأسود، الفلفل الأسود مهم لأنه يحتوي على عنصر يسمى بيبيرين ، مما يجعله أسهل بنسبة تصل إلى 2000 % على الجسم لامتصاص فوائد الكركم .