وزارة التربية والتعليم.. لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه من المقرر أن تعود الدراسة فى موعدها المحدد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى 19 فبراير الجارى، مع تطبيق المدارس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب.



وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الإشاعات تشير إلى إلغاء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بسبب فيروس كورونا ومتحوراته.



كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.