وزارة التربية والتعليم.. لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه من المقرر أن تعود الدراسة فى موعدها المحدد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى 19 فبراير الجارى، مع تطبيق المدارس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب.
وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الإشاعات تشير إلى إلغاء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بسبب فيروس كورونا ومتحوراته.
كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.
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