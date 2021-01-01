تعرف علي الصحابى الذي لم يصل ركعة واحدة والنبى شهد له بدخول الجنة.. فيديو

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صورة الخبر: الصحابى عمرو بن ثابت
الصحابى عمرو بن ثابت

هل سمعت عن الصحابى عمرو بن ثابت الشهير بـ الأصيرم، هذا الرجل صحابى وقد مات ولم يصل ركعة واحدة، وقد شهد له النبى بأنه مع القديسين فى الجنة، فما قصته؟

اسمه عمرو بن ثابت بن وقيش، وقد ينسب إلى جده فيقال: عمرو بن أقيش، الأصيرم لقب له، وبنو عبد الأشهل بطن من بطون الأنصار، أسلم الأصيرم يوم غزوة أحد فقاتل حتى استشهد ولم يصل صلاة، لأنه قتل بعد إسلامه مباشرة.

كان عمرو بن ثابت في البداية يرفض الإسلام، فلما كان يوم أحد قرر أن يدخل الإسلام فأسلم، عندما ذهب وأسلم قامت المعركة فشترك فيها، فقاتل حتى أثبتته الجراح، عندما رآه قومه قالوا: ما جاء بك، قال: رغبة فى الإسلام، آمنت بالله وسوله وأسلمت.



شهد له النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان النبى يقول: حدثونى عن رجل دخل الجنة لم يصل قط؟!، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو؟ فيقول: "أصيرم"

المصدر: youm7

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