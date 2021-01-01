مستشار الرئيس للصحة .. زيادة فى أعداد الإصابات بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تلاحم وتواصل فى الموجة الرابعة من جائحة كورونا فى ظل زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، وهى مستمرة وهذا منذ فترة نتيجة المتحور الجديد أوميكرون مع متحور دلتا.
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، في تصريحات لقناة "dmc"، أنه في المتغيرات الجديدة يحدث تصاعد مستمر في عدد الحالات حتى نصل إلى عدد ثابت من الإصابات في عدة أيام ثم يبدأ في الانخفاض ولكن حتى الآن الوضع الوبائى يشهد زيادة في أعداد الإصابات.
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