

الدكتور أحمد الطيب يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الدكتور أحمد الطيب يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2021- 2022.



وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 105599) طالب وطالبة، حضر منهم( (149116)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (123953) بنسبة (83.13%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (25163) بنسبة 16.87%.



بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (143179) طالب وطالبة، حضر منهم (141421)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (1088221) بنسبة 76.95%، والحاصلين على أقل من 50 % (32600 ) بنسبة ( 24.05).



وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.‏

