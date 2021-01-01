نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة .. قريبا



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

يبحث الآلاف من أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.



ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2021 -2022 بمحافظة القاهرة على التليفون الارضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا فور ظهورها.



وسيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نصف العام 2021-2022 عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، او عبر الرابط التالي https://www.cairomoe.net/natiga.

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وأدى 190481 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسى 2021 - 2022 بالقاهرة في 757 مدرسة دون أي عقبات.وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والإلتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالب وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم حرصًا على سلامتهم .