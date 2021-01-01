نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة .. قريبا

يبحث الآلاف من أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.
ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2021 -2022 بمحافظة القاهرة على التليفون الارضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا فور ظهورها.
وسيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نصف العام 2021-2022 عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، او عبر الرابط التالي https://www.cairomoe.net/natiga.
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