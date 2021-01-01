جريمة الاسماعيلية تتكرر في ايران .. رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

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صورة الخبر: رجل يقطع رأس زوجته
رجل يقطع رأس زوجته

كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً ممسكا بسكين كبير بيد، بينما يحمل في يده الأخرى رأس زوجته المقطوع.

واعترف شقيقان إيرانيان بقطع رأس زوجة أحدهما، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في البلاد.

وتم اعتقال الرجلين الذين لم تكشف الشرطة عن هويتهما، يوم السبت، بعد 4 ساعات من جريمتهما، في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

وأظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الزوج ممسكا بسكين كبير بيد، بينما يحمل في يده الأخرى رأس زوجته المقطوعة، البالغة من العمر 17 عاما.

ويبدو أن دافع الجريمة المحتمل هو مشاكل أسرية، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الضحية كانت هاربة في تركيا وعندما عادت إلى إيران قتلها زوجها، وما زالت التحريات قائمة والقضية قيد التحقيق.



وفي وقت سابق، قررت السلطات الإيرانية إغلاق وكالة أنباء "رکنا" على خلفية نشرها مشهدا يوثق تجول الجاني برأس زوجته المقطوع في شوارع المدينة، بحسب موقع "روسيا اليوم".


ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن الهيئة العامة للرقابة على الصحافة ووكالات الأنباء الإيرانية اتخذت قرارا بالإجماع لمنع "ركنا"، المختصة في نشر أخبار الحوادث الاجتماعية، من العمل وقضت بإيقافها.

https://twitter.com/i/status/1490577238156517376

المصدر: وكالة "ميزان"

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