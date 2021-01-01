جائزة مرموقة لباحث مصري.الهدف "تصغير الأجهزة الكهربائية".



تصغير الأجهزة الكهربائية تصغير الأجهزة الكهربائية

حصل الباحث المصري عصام ضيف، على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربائية على مستوى أستراليا ونيوزيلندا للعام 2021.



الدكتور عصام ضيف، هو خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم والمدرس المساعد في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني سويف.



وغادر ضيف مصر في 2019 لاستكمال دراسته للحصول على الدكتوراه من جامعة كيرتن بأستراليا، واستطاع حصد الجائزة القومية هناك من المعهد الملكي الأسترالي، على الرغم من أنه لم ينتهِ من استكمال الدكتوراه.

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جائزة قوميةكان المعهد الملكي الأسترالي للكيمياء قد منح الدكتور المصري في أستراليا عصام ضيف جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية على مستوى أستراليا ونيوزيلندا لسنة 2021.ونشر المعهد الملكي الأسترالي للكيمياء بحسابه على "تويتر"، قائمة بالجوائز الممنوحة للعديد من الدارسين من مختلف دول العالم.مكونات دوائر كهربائيةوحول هذه الجائزة، قال الدكتور عصام ضيف لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه قدم مجموعة من الأبحاث عن الدوائر الكهربائية القائمة على الجزيئات العضوية.وتابع أن أبحاثه تتضمن إيجاد طرق بسيطة لربط أسلاك نانوية مكونة من مركبات عضوية لاستخدامها في الدوائر الكهربائية متناهية الصغر، حيث تتركب الدوائر الكهربائية متناهية الصغر من مكونات نانونية كأمثلة الترانزستور والدايود، تعمل كصمامات للتحكم في مرور التيار الكهربي وفتح وإغلاق الدائرة الكهربائية.وأوضح أنه كلما كانت مكونات هذه الدوائر صغيرة، أمكن تصغير وتقليل وزن الأجهزة الإلكترونية الحالية.وأوضح الحائز على الجائزة القومية بأستراليا أن أبحاثه تسعى للوصول إلى طرق أخرى لتصنيع مكونات دوائر كهربائية متناهية الصغر بطرق كيميائية تقوم بتوصيل أسلاك تحت نانونية،( sub-nanometer molecular wire ) مكونة من مركبات عضوية، بشرائح سيليكون وتستخدم هذه الأسلاك متناهية الصغر ( أقل من 1 نانومتر) في بناء أجزاء الدائرة الكهربائية مثل مفتاح الدائرة (Switch).وتابع: "نحاول إيجاد طرق بسيطة وسهلة لربط الأسلاك الكيميائية بشرائح السيليكون ليسهل استخدامها في العمليات الصناعية في المستقبل، إذا ما قررت الشركات استخدام هذه التكنولوجيا، حيث يساهم هذا في بناء حساسات متناهية الصغر تستطيع قياس تركيزات المواد إلى مستوى الجزئي الواحد (Single-molecule sensors)، مما يساهم في حل المشاكل المتعلقة بتشخيص المرض الدقيق والسريع وتقدم الطب الشخصي (Personalized medicine).ونجح الباحث المصري في أستراليا عصام ضيف في نشر 8 أبحاث، بالإضافة لخمسة أبحاث آخرين تحت النشر في الوقت الحالي في مجلات الجمعية الأميركية للكيمياء ( American chemical Society) ومجلات الجمعية الملكية للكيمياء Royal Society of Chemistry، وذلك خلال عامين فقط من وقت ما تم البدء في رسالة الدكتوراه.عن الجائزةينظم المعهد الملكي الأسترالي للكيمياء (Royal Australian Chemical Institute (RACI)، أعلى هيئة بحثية لكل ما يتعلق بأبحاث الكيمياء، جوائز علمية في تخصصات الكيمياء المختلفة للموضوعات ذات التأثير الحيوي والتطبيقي في المستقبل.وتقدم ضيف للحصول على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في الكيمياء للعام 2021، من فرع الكيمياء الكهربائية بالمعهد الملكي الأسترالي، إذ وصل أكثر من 33 متقدما من أستراليا ونيوزيلندا للمرحلة الأولية من التصفيات.وتتم عمليات التقييم الخاصة بالجائزة عن طريق لجان مستقلة داخل المعهد الملكي الأسترالي للكيمياء، عن أبحاث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.وأشار ضيف إلى أنه تلقى نبأ وصوله إلى للقائمة النهائية للمسابقة، بـ 3 متقدمين، أحدهم يفوز بجائزة المركز الأول (overall winner) والمتسابقين الآخرين يحصلان على المركز الثاني.وأكد أن الجائزة تتضمن تكريم وشهادة من المعهد الملكي والجمعية الملكية للكيمياء، بالإضافة إلى جائزة مالية من شركة (Metrohm) العالمية المتخصصة في تصنيع الأجهزة العلمية المعملية.