نوت 11 بطل الفئة المتوسطة الجديد



نوت 11 نوت 11

تم إطلاق سلسلة ريدمي نوت 11، وهي هواتف شاومي الجديدة الرخيصة في بداية عام 2022، والتي ستكون متاحة قريبًا جدًا في السوق المصري. وتم إطلاق سلسلة Note 11 في الصين والهند في أواخر عام 2021، لكن كالعادة الإطلاق العالمي يكون متأخراً قليلاً في الأسواق الأخرى. وحديثنا اليوم عن موبايل Redmi Note 11 الذي يأتي بشاشة أموليد بتردد عالي ومعالج جديد من كوالكوم مع بطارية كبيرة بسعة 5,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بسرعة 33 واط.



مواصفات ريدمي نوت 11



أبرز المواصفات

خامات من البلاستيك بحجم مناسب مع وزن 179 جرام.

شاشة أموليد بحجم 6.43 بوصة وتردد 90 هرتز، تستطيع الوصول لإضاءة حتى 1000 شمعة.

معالج SnapDragon 680 ثُماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر.

معالج الرسوميات Adreno 610 رباعي النواة بسرعة 650 ميجاهرتز.

الذاكرة الداخلية بخيارين 128/64 جيجا بايت من نوع UFS 2.2.

الذاكرة العشوائية بخيارين 6/4 جيجا بايت من نوع LPDDR4X.

الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4.

كاميرا خلفية رُباعية:

50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 (رئيسية).

8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 (زاوية واسعة).

2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).

2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 (كاميرا العزل). مع فلاش من نوع LED.

يوجد ميكرفون إضافي لمنع الضجيج والضوضاء.

البطارية تأتي بسعة 5,000 مللي أمبير، بقدرة شحن 33 واط.

نظام التشغيل أندرويد 11 بواجهة MIUI 13 المبنية على إصدار اندرويد 11.

جودة الصوت ممتازة بفضل السماعات المزدوجة.

يوجد مدخل سماعات الأذن 3.5 ملم.

يحتوي الهاتف على مستشعرات البصمة (جانبي)، التسارع، الدوران، القرب والبوصلة.

التصميم وجودة التصنيع

تصميم ريدمي نوت 11

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يأتي Redmi Note 11 بتصميم من البلاستيك مع وجود نتوء في الكاميرا الخلفية. وأبعاد الهاتف مناسبة للحمل في اليد حيث يبلغ طوله 159.9 وعرضه 73.9 وسُمكه 8.1 مللي، ويزن جهاز نوت 11 179 جرامًا فقط.ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، مثل الأجيال القليلة الماضية من هاتف Redmi. وهناك أيضًا فتحة لبطاقة microSD والتي يمكنها تخزين ما يصل إلى 1 تيرابايت من البيانات. ويحتوي ريدمي نوت 11 على مدخل سماعة رأس مقاس 3.5 مم، مما قد يرضي الأشخاص الذين يحبون الصوت السلكي.ويمكنك اختيار Redmi Note 11 باللون الرمادي أو الأزرق أو الأبيض.الشاشةشاشة ريدمي نوت 11يحتوي ريدمي نوت 11 على شاشة من نوع AMOLED بدقة +FHD بحجم 6.43 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز و 1000 شمعة كحد أقصى للسطوع. وكثافة بيكسلات تبلغ 409 نقطة في البوصة، مما يضمن صورة حادة. ويمكن ضبط معدل التحديث على 60 أو 90 هرتز من الإعدادات.أعلى سطوع تصل إلى الشاشة هو 1000 شمعة كحد أقصى، مع ثقب في المُنتصف للكاميرا الأمامية. وبطبقة حماية "جوريلا جلاس 3" لتحمي الشاشة. وهناك حماية من الرذاذ بمعيار IP53.الكاميراكاميرا ريدمي نوت 11يأتي ريدمي نوت 11 بكاميرا رُباعية:50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 (رئيسية).8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 (زاوية واسعة).2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 (كاميرا العزل). مع فلاش من نوع LED.الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية وتدعم الـ HDR.وأداء الكاميرات بالنسبة لفئة الهاتف جيد جداً, تعطي ألوان مُشبْعة وغنية بالتفاصيل FHD. ووجود كاميرا بزاوية واسعة تعتبر ميزة إضافية.لم نقتنع بعد بالكاميرات العديدة التي تبلغ دقتها 2 ميجابكسل التي تضيفها شركات الهاتف في هواتفها المحمولة، لكن بشكل عام مستشعر 50 ميجابكسل جيد للغاية.وأما عن تصوير الفيديوهات يدعم التصوير بدقة FHD بمعدل التقاط 30 إطاراً في الثانية، والتصوير بدقة HD بمعدل التقاط 30 إطاراً في الثانية. وما لا نفهمه حقاً لماذا أقصى دقة تصوير يصل إليها الهاتف في تصوير الفيديو هي FHD بمعدل 30 إطاراً فقط!الذاكرة والأداءيأتي ريدمي نوت 11 بمعالج من شركة كوالكم وهو SnapDragon 680 ثُماني النواة: رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 265) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 265)، بدقة تصنيع 6 نانومتر. مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 رباعي النواة بسرعة 650 ميجاهرتز.وتُظهر اختبارات قياس الأداء الرسمية في منصة Geekbench من حيث تعدد الأنوية (Multi-core) أرقام قدرها 1882 نقطة ومن حيث أداء النواة الواحدة (Single core) يُعطي أرقام قدرها 612 نقطة. وعلى منصة إختبار الأداء AnTuTu benchmark يسجل الهاتف أرقام قدرها 616 ألف نقطة.اختبارات قياس الأداء الرسمية في منصة Geekbench لريدمي نوت 11الأداء اليومي مثير للإعجاب. الهاتف سريع وقادر على القيام بمهام متعددة في وقت واحد دون أي تأخير. أحيانًا تحدث بعد السخونة عند زيادة الحمل أثناء الألعاب والاستخدام المكثف وأثناء الشحن. ولكن ذلك لن يؤثر على أداء الهاتف.ويمكنك شراء Redmi Note 11 بثلاثة خيارات من حيث الذاكرة والرام:64 جيجا بايت (4 جيجا رام).128 جيجا بايت (4 جيجا رام).128 جيجا بايت (6 جيجا رام).الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.2ـ وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع LPDDR4x، مع إمكانية زيادة الذاكرة عن طريق إضافة بطاقة micro SD حتى سعة 1 تيرا بايت.واجهة المستخدمريدمي نوت 11 يأتي بأحدث واجهة من شاومي وهي MiUI 13 السلسة والمبنية على إصدار اندرويد 11 وهي واجهة مليئة بكم رهيب من المميزات. وهناك أيضًا بعض التطبيقات غير المرغوب فيها المثبتة مسبقًا، والتي لا يمكن إزالة بعضها من الهاتف.البطارية وزمن الشحنبطارية ريدمي نوت 11يأتي ريدمي نوت 11 مزودًا ببطارية كبيرة بقوة 5,000 مللي أمبير والتي تعد واحدة من أهم مميزات الهاتف. وتحصل شاحن سريع بقوة 33 واط على من العلبة. والذي يجعلك تستطيع شحن الهاتف حتى 100? في حوالي 60 دقيقة فقط. سرعة شحن جيدة بالإضافة إلى عمر البطارية الممتاز.التجربة الصوتيةسماعات ريدمي نوت 11 المميزةمكبرات الصوت المزدوجة تنتج صوتًا قويًا، مع عدم الاستغناء عن منفذ 3.5 ملم الخاص بالسماعات السلكية التي تُنتج صوتاً رائعًا أيضًا، أو توصيل سماعات لاسلكية عبر البلوتوث.التوصيل والشبكاتيدعم الموبايل تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو.يدعم شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G، بسرعة HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA).ويحتوي الهاتف على إصدار Wi-Fi الجيل الخامس, مع دعم الـ GPS، ودعم dual-band, والـ Wi-Fi Direct.ويأتي أيضًا بإصدار بلوتوث 5.0, يدعم كلاً من A2DP, LE.يحتوي الهاتف على مستشعرات البصمة (جانبي)، التسارع، الدوران، القرب والبوصلة.يدعم راديو FM.لا يدعم تقنية الـ NFC.فتح صندوق الهاتففتح صندوق ريدمي نوت 11يحتوي صندوق Redmi Note 11 على:موبايل ريدمي نوت 11 بطبقة حماية تم وضعها عليه بشكل مسبق.شاحن سريع بقدرة 33 واط.وصلة نقل بيانات/شحن من نوع USB Type-C.غطاء ظهر شفاف.دبوس معدني لإزالة الشرائح.أوراق التعريف بالهاتف وبطاقة الضمان.الخلاصةلم تقدم شاومي أي جديد عن هاتفها السابق شاومي ريدمي نوت 10 غير أن الشاشة أصبحت بتردد أعلى 90 هرتز ومعالج أحدث بمعمارية تساعد أكثر على توفير الطاقة وإمكانية زيادة مساحة التخزين حتى 1 تيرا بايت.ولكن دقة تسجيل الفيديو بعد أن كانت 2160p at 30fps أصبحت أقل تصل حتى 1080p at 30fps.إذا كنت من أصحاب شاومي ريدمي نوت 10 فلا حاجة للترقية ولكن ريدمي نوت 11 هاتف جيد جداً ويقدم قيمة كبيرة مقابل السعر.