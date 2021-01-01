مراجعه :أفضل هاتف صغير الحجم في العالم آيفون 13 ميني



آيفون 13 ميني آيفون 13 ميني

نادرًا ما نرى هواتف من طراز ميني وعادة ما تكون ضعيفة وليست الأفضل من ناحية المواصفات. وهناك تقارير مؤكدة تشير إلى أن أجهزة "iPhone Mini" من Apple هي الأقل شهرة والأقل نجاحاً.



وهذا مُخيب للآمال ولا نحب أن مرى أبل تتخلى عن طراز "ميني"، لأن iPhone 13 Mini يثبت أن الهواتف الصغيرة يمكن أن تكون أجهزة ممتازة، وتعالج شركة Apple بنجاح عمر البطارية القصير عادةً الذي يأتي مع الهواتف الأصغر.



آيفون 13 ميني

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وسبق أن راجعنا جهاز iPhone 13 العادي -مراجعة آيفون 13 هل يناسب أغلب المستخدمين؟- الذي يشترك مع iPhone 13 Mini في معظم المواصفات، بما في ذلك أداء الكاميرا والأداء العام وجودة الشاشة. مع ذلك هناك اختلافان بين iPhone 13 Mini و iPhone 13 العادي، عمر البطارية وحجم الشاشة.أبرز المواصفاتخامات من الألومنيوم والزجاج بوزن 140 جرام.شاشة من نوع OLED بحجم 5.4 بوصة، بدقة 2340*1080 بيكسل مقاومة للخدش.معالج A15 Bionic سداسي النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر.معالج رسوميات Apple GPU رُباعي النواة.ثلاث خيارات من الذاكرة الداخلية 512/256/128 جيجابايت، من نوع NVMe.الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR5.الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.كاميرا خلفية ثُنائية:12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.6. (رئيسية)12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4. (زاوية واسعة)، مع فلاش ثنائي من نوع LED.البطارية 2438 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.نظام تشغيل iOS 15.مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.يدعم تركيب شريحة اتصال واحدة + شريحة إلكترونية (غير مدعومة في مصر حتى الآن).يحتوي على مستشعرات Face ID، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة والبارومتر.وسعر ايفون 13 ميني في مصر بتاريخ كتابة المقال:19,600 جنيه - (128 جيجا بايت).21,500 جنيه - (256 جيجا بايت).25,999 جنيه - (512 جيجا بايت).التصميم والألوانتصميم آيفون 13 ميني الأنيقدعونا نتفق على شيء واحد قبل بداية المراجعة، الهواتف الصغيرة ليست مناسبة للجميع، ولكن جميعنا نعلم أنها الأفضل من حيث الراحة وسهولة حملها.يشغل iPhone 13 Mini مساحة أقل في يديك وجيوبك من iPhone SE، كما أنه أخف وزناً أيضًا. حتى أنه يحتوي على شاشة أكبر بحجم 5.4 بوصة مقارنة بشاشة ايفون SE التي كانت بحجم 4.7 بوصة. كل هذا يعني أن iPhone 13 Mini ممتع عند حمله، ويمكنه فعل كل شيء تقريبًا يمكن أن يفعله iPhone 13 Pro Max الكبير، باستثناء التكبير البصري ومستشعرات الكاميرا الأكبر الحصرية لسلسلة Pro.كالعادة التصميم الأنيق المألوف المصنوع بالكامل من الألمنيوم مع الحواف المسطحة. وعندما نتحدث عن التصميم فيوجد بالفعل تغييران في التصميم ملحوظان لموبايل iPhone 13 Mini. أولاً: تم ترتيب الكاميرات الخلفية الآن قطريًا بدلاً من عموديًا.ثانيًا: أن النوتش أصبحت الآن أصغر بنسبة 20? مع استمرار تقديم نفس نظام كاميرا TrueDepth الرائع والتعرف على الوجه الذي رأيناه منذ أن تم إطلاق iPhone X قبل أربع سنوات.ويأتي آيفون 13 ميني بخمسة ألوان: الوردي، الأزرق، الأسود، الأبيض والأحمر.الشاشةشاشة آيفون 13 ميني الصغيرة والأكثر سطوعاً من قبلعند الحديث عن الشاشة، فهي تشبه إلى حد ما مواصفات شاشة iPhone 13 ولكنها أصغر، للأسف لا يتمتع iPhone 13 Mini بمعدل تحديث شاشة عال يبلغ 120 هرتز مثل iPhone 13 Pro، ولكنه لا يزال يمتلك شاشة OLED ممتازة بحجم 5.4 بوصة. تأتي الشاشة الـ Super Retina XDR هذه أكثر سطوعًا بنسبة 28? من iPhone 12؛ حيث تبلغ 800 شمعة مقارنة بـ 600 شمعة في هاتف العام الماضي. لن أقول أن فرق السطوع كبير، ولكن من الأسهل بشكل ملحوظ قراءة النصوص عندما تحاول استخدام شاشة iPhone 13 Mini تحت ضوء الشمس المباشر.قد لا تكون الشاشة الأصغر مثالية إذا كنت من عُشاق الألعاب، أو تقوم ببث مقاطع الفيديو، أو قراءة المقالات، أو استخدام تطبيقات تحتاج شاشة أكبر مثل إنستجرام ويوتيوب. حيثُ تكون الشاشات الأكبر حجمًا إلى أن تكون أفضل لهذا النوع من المُحتوى. ولكن للاستخدام العام، مثل الرسائل والمكالمات وتشغيل التطبيقات، فإن iPhone 13 Mini هو هاتف صغير رائع. وسيكون الاختيار الأمثل إذا كنت ترغب في استخدام هاتف بيد واحدة.الكاميراكاميرا آيفون 13 ميني المذهلةيأتي آيفون 13 ميني بكاميرا خلفية ثنائية:12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.6. (رئيسية).12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4. (زاوية واسعة)، مع فلاش ثنائي من نوع LED.الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 24\30\60 إطارًا في الثانية.يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K بمعدل التقاط 24\30\60 إطارًا في الثانية. وأيضًا يدعم التصوير بدقة FHD بمعدل التقاط 30\60\120\240 إطارًا في الثانية. مع تثبيت بصري OIS، وتقريب بصري بالعدسة حتى 2x.أما عن الأداء الفعلي للكاميراتهناك ما هو أكثر بكثير في كاميرات iPhone 13 mini من مجرد ترتيب قطري جديد للعدسات. حيث تستقبل الكاميرا الرئيسية الآن 47? من الضوء أكثر من iPhone 12، بفضل الكاميرا الأكبر التي وضعتها أبل مع 1.7 ميكرومتر بيكسل.ميزة أخرى هي أن كاميرا الزاوية الواسعة يمكنها الآن الالتقاط بمقدار أربعة أضعاف وأن مستشعرها الأحدث يوفر أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة مع ضوضاء (noise) أقل.وإذا لم تكن من المعجبين بدرجة حرارة اللون المعتادة لموبايلات iPhone أو كنت ترغب فقط في مزيد من التحكم في صورك - ستسعدك ميزة Photographic Styles. في تطبيق الكاميرا، التي تمكنك من التبديل بين أنماط متعددة، بما في ذلك التباين القياسي (standard) والحيوي (vibrant) والغني (rich contrast) والدافئ (warm ).ومن ناحية أرقام الهاتف على منصة dxomark لإختبار الكاميرات فالهاتف يُعطي ارقام قدرها 130 نقطة بشكل عام، ويُعطي 138 نقطة في اختبارات الصور، ويُعطي 55 نقطة في اختبارات التقريب البصري (Zoom) وفي تجارب التصوير بالفيديو يُعطي 117 نُقطة.ارقام كاميرا آيفون 13 ميني على منصة dxomarkببساطة يمكننا القول أن iphone 13 mini يحمل واحدة من أفضل الكاميرات في عام 2021، وممتاز في تصوير الفيديو. ويمتلك ميزة ليست عند أي هاتف آخر وهي أنه أصغر منهم بأشواط.الذاكرة والأداءلا تقدم شريحة A15 Bionic تحديثات كبيرة في الأداء مقارنة بشريحة A14 Bionic التي تعمل على تشغيل iPhone 12 mini، ولكنها أبل تحب أن تظل شريحتها من الأسرع في العالم. وكما هو الحال مع A14 Bionic، يأتي A15 بوحدة معالجة مركزية سداسية النواة: نواتان بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + أربعة أنوية بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard).مع وحدة معالجة رسومات Apple GPU رباعية النواة، ولكن يوجد الآن محرك عصبي 16 نواة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ، من 8 نوى في مجموعة الشرائح السابقة.تقول أبل أن وحدة المعالجة المركزية الخاصة بـ iPhone 13 mini أسرع بنسبة تصل إلى 50? من المنافسين، بينما يمكن لوحدة معالجة الرسومات التعامل بنسبة 20? بشكل أسرع. ويستطيع آيفون 13 ميني تشغيل كل الألعاب بأعلى دقة رسوميات بكل سهولة وسرعة. ويؤدي كل المهام المطلوبة منه بسهولة وبدون أي مشاكل أثناء الاستخدام اليومي.في إختبار الأداء على منصة Geekbench 5 الذي يقيس الأداء العام، سجل 4597 نقطة في تعدد الأنوية و 1736 نقطة في أداء النواة الواحدة.ارقام آيفون 13 ميني على منصة Geekbench 5ويمكنك شراء آيفون 13 بخيارات متعددة من الذاكرة الداخلية:128 جيجا بايت256 جيجا بايت512 جيجا بايتمع 4 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية (رام) من نوع LPDDR5 بتردد 2,750 ميجا هيرتز.عمر البطارية وزمن الشحنأضعف نقطة في iPhone 13 Mini هي بطاريته، لكنها لا تزال جيدة. لأن أحد العيوب الرئيسية لاستخدام الهواتف الصغيرة هو عمر البطارية الأقصر، فقد كان أحد العيوب الرئيسية لجهاز iPhone 12 Mini. لكن Apple خطت خُطوات كبيرة في تحسين عمر البطارية لجهاز iPhone 13 Mini.وفي نتائج الإختبارات استمرت البطارية لمدة 13 ساعة و 25 دقيقة في اختبار البطارية،وهو ما يتطابق مع الأرقام التي تقدمها شركة أبل.وفي الوقت نفسه، استمر iPhone 13 العادي لمدة 14 ساعة و 28 دقيقة (بفارق ساعة)، و iPhone 13 Pro استمر لمدة 16 ساعة و 28 دقيقة ، و iPhone 13 Pro Max لمدة 20 ساعة و 18 دقيقة.في الواقع ، استمر هاتف Galaxy S21 من سامسونج المزود بشاشة أكبر بحجم 6.2 بوصة لمدة 12 ساعة و 46 دقيقة، وهو أقل بحوالي 40 دقيقة من هاتف iPhone 13 Mini. والذي يمكن اعتباره غريب لأنه عادةً ما تتمتع الهواتف الأكبر حجمًا بعمر بطارية أطول افتراضيًا، ولكن هذا ليس هو الحال مع iPhone 13 Mini.نظام التشغيلنظام تشغيل آيفون 13 ميني IOS 15أثبتت أبل مكانها في سوق أنظمة التشغيل منذ إصدار نظام MacOS، ورسخت نفسها على أنها قادرة على صنع نظام تشغيل يمكنه أن يكون الأفضل في العالم، وهذا ما فعلته في نظام تشغيل iOS 15.ويعطي نظام التشغيل - كما هو مشهور - تجربة أمنية ممتازة، حيث أنه نظام مغلق المصدر، فتعطي أبل كامل الأهمية للتحديثات الأمنية، على عكس منافسها، الأندرويد، ومتجر التطبيقات الذي يعد أفضل بمراحل عن منافسيه.وحتى مع فقدان الهاتف للعديد من المميزات عن بقية أنظمة تشغيل الهواتف، لكنه يعطي تجربة أفضل بسبب أن كل تحديث وتطبيق مخصص للهاتف الذي عليه، على عكس الأندرويد الذي لن يصل لتلك المرحلة من الإستخدام المحسن لكونه نظام مفتوح المصدر و هناك الألاف من الهواتف التي تستخدمه على عكس أبل التي تصدر هواتف معدودة على اليد فقط سنويًا.ولكن مع ذلك لا يعد النظام مثاليًا، لفقدانه العديد من المميزات والخصائص التي يحتوي عليها أندرويد.التوصيل والشبكات ودعم الجيل الخامس 5Gيدعم آيفون 13 ميني تركيب شريحة اتصال واحدة من نوع نانو ولا يدعم اضافة كارت ذاكرة خارجي.يدعم شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G،الرابع 4G، والخامس 5G بسرعة HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps.ويحتوي على إصدار Wi-Fi الجيل السادس، وبلوتوث من الجيل الخامس 5.0 مع دعم كلا من A2DP و LEوبالطبع يدعم الـ GPS، والـ dual-band, والـ hotspot.يحتوي على مستشعرات Face ID، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة والبارومتر.يدعم NFC و OTG، ويأتي بمنفذ أبل المشهور Lightning من الجيل الثاني.ولا يدعم راديو FM أو منفذ 3.5 ملم.فتح صندوق الهاتففتح صندوق آيفون 13 مينييحتوي الصندوق على:موبايل آيفون 13 ميني.وصلة نقل بيانات/شحن من نوع Lightning.دبوس معدني.أوراق التعريف بالهاتف.الخلاصةآيفون 13 ميني هو الهاتف الصغير الذي يحلم به الناس، ولم تعد مضطرًا للتنازل عن عمر البطارية لتتعايش معه. بالإضافة إلى أن أبل تمكنت من وضع مجموعة مواصفات وترقيات،وتشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد تتخلى عن جهاز آيفون ميني العام المقبل. لذلك إذا كنت تنتظر أو تُفكر في الحصول على واحد، فإن iPhone 13 mini غالباً سيكون إختيارك الأمثل في الوقت الراهن.