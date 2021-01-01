تكشف Tesla عن مقتنيات Bitcoin بقيمة 1.3 مليار دولار

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قدمت شركة تيسلا تحديثًا بشأن كمية عملة بيتكوين المشفرة التي تمتلكها في ملف جديد موجه لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤكدة أنها تمتلك الآن 1.99 مليار دولار من العملة المشفرة.



واستثمرت الشركة في أوائل عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار في بيتكوين. وبدأ صانع السيارات بعد فترة وجيزة بقبول العملة المشفرة كطريقة دفع للمركبات الجديدة.



ومع ذلك، تراجعت تيسلا بعد بضعة أيام عن طريق إزالة خيار الدفع عبر بيتكوين. وأشارت الشركة إلى مخاوف بشأن احتياجات الطاقة لشبكة بيتكوين.

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وقالت: علقت الشركة شراء المركبات باستخدام بيتكوين. نحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاتها، وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر.وكان هذا مصدر قلق شاركه العديد من أعضاء مجتمع تيسلا عندما أعلنت الشركة لأول مرة عن استثمارها في بيتكوين. وغضب الكثيرون من حقيقة أن الشركة لم تفكر في الأمر في المقام الأول.وأشارت الشركة في ذلك الوقت إلى أنها لم تبيع ما تملكه من بيتكوين، وأنها تخطط لاستئناف تلقي مدفوعات بيتكوين بمجرد أن تظهر الشبكة مزيجًا أعلى من الطاقة المتجددة.وقال الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، في الصيف الماضي إنه يعتقد أن الشركة قد تستأنف تلقي مدفوعات بيتكوين حيث يرى تحسينات في مزيج الطاقة في تعدين بيتكوين.ولم يحدث هذا بعد. ولكن الشركة تحتفظ بالعملة المشفرة. وأكدت شركة صناعة السيارات أنها تمتلك الآن نحو ملياري دولار من بيتكوين بالقيمة الحالية وبعد بيع جزء من حصتها كاختبار للسيولة.تيسلا لا تزال مستثمرة في بيتكوينقالت الشركة في الملف: اشترينا عملة بيتكوين بقيمة 1.50 مليار دولار خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجلنا خسائر تدهور بقيمة 101 مليون دولار على مثل هذه الأصول الرقمية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.وأضافت: حققنا مكاسب بقيمة 128 مليون دولار فيما يتعلق ببيع جزء من ممتلكاتنا في شهر مارس 2021. وقد تم عرض هذه المكاسب صافية من خسائر انخفاض القيمة في إعادة الهيكلة وغيرها في بيان العمليات الموحد.وبلغت القيمة الدفترية لأصول الشركة الرقمية 1.26 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، وهو ما يعكس انخفاضات تراكمية قدرها 101 مليون دولار.وبلغت القيمة السوقية العادلة لهذه الأصول الرقمية المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 1.99 مليار دولار.وأنهت العملة المشفرة العام الماضي بارتفاع ما يقرب من 60 في المئة. وتم تداولها فوق 46000 دولار في 31 ديسمبر.وتراجعت إلى 30 ألف دولار في شهر يوليو وسط مخاوف بشأن حملة تنظيمية في الصين. ولكن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها فوق 68 ألف دولار بحلول أوائل شهر نوفمبر. وتتداول بيتكوين الآن بحدود 43000 دولار.