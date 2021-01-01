نجاح وصول القمر الصناعى «ضوء 1» إلى مداره

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، عن إطلاق القمر الصناعي البحريني الإماراتي المشترك (ضوء 1) إلى مداره الفضائي بنجاح بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية، ليبدأ مهمته العلمية في رصد ودراسة انبعاثات أشعة غاما الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية والسحب الركامية، وستكون البيانات العلمية التي سيجمعها متاحة لأغراض البحوث والدراسات العلمية، وستكون مشاركة هذه البيانات والتعاون في دراستها مع مراكز أبحاث مختلفة حول العالم، ليشكل (ضوء 1) مساهمة بحرينية إماراتية لخدمة البشرية وتطورها.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى البحريني: إن الإطلاق الناجح للقمر (ضوء 1) إلى مداره الفضائي، يتوج جهود الشراكة في القطاع الفضائي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، ويترجم عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، مهنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

يذكر أن القمر "ضوء 1" قد وصل بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، في 22 ديسمبر 2021 محمولاً على الصاروخ "فالكون 9" الذي انطلق في رحلته الفضائية "SpaceX CRS-24" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويتوج هذا الوصول الناجح للقمر الصناعي جهود الشراكة في القطاع الفضائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، إذ يعد القمر الصناعي المشترك ثمرة للتعاون البناء بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الإمارات للفضاء.

المصدر: الدستور

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