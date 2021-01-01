سعر و مواصفات الهاتف BLU G51S

في شهر يناير، 2022، تم الإعلان عن، أكثر من، هاتف اقتصادي، بما في ذلك، هاتف BLU G51S، الذي وصل، بسعر رخيص جدا، مقارنة بالمواصفات، التي تتمثل في، معالج ثماني النواة، وكاميراتين في الخلف، وشاشة بشكل الثقب، بالإضافة إلى، بطارية ضخمة، ومواصفات أخرى ممتازة، في هذه الفئة السعرية، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف BLU G51S.
مواصفات هاتف بلو جي 51 إس
الهاتف BLU G51S، يتوفر بشاشة، IPS LCD، حجمها 6.4 بوصة، ودقتها 1560×720 بكسل، وجودتها HD+، ويتوفر كذلك، مع معالج، ثماني النواة، (لم يتم الكشف، عن اسم المعالج)، ولكن تم الكشف، عن سرعته، التي تبلغ، 1.6 جيجا هرتز، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام، Android 11 Go edition، وبواجهة مستخدم، الأحدث من BLU.
يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، BLU G51S، يحتوي على، كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 0.3 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرا الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
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