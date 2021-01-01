تطالبها بدفع 2.4 مليار دولار شركة سويدية تقاضي جوجل

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

بعد إقرار الاتحاد الأوروبي باختراق شركة جوجل قوانين المنافسة، قررت شركة سويدية تُدعى PriceRunner باستغلال هذا الإقرار ورفع قضية ضد الشركة الأمريكية في محكمة المنافسة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتطالب الشركة السويدية نظيرتها الأمريكية بدفع 2.1 مليار يورو أي ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي كتعويضات عما سببته لها في الفترة الماضية بسبب عدم تطبيقها سياسة عادلة وتفضيلها خدماتها في السوق.

كان الاتحاد الأوروبي قد وجد أن جوجل استخدمت سياسة غير عادلة لتفضيل منتجاتها وشركائها وإظهارها أمام المستخدمين عند البحث عبر المتاجر الإلكترونية، الأمر الذي أثر على الشركات الأخرى ومنها الشركة المختصة في توفير مقارنات الأسعار بين المنتجات PriceRunner، لتقرر رفع قضية تطالب بتعويضات عن ذلك.

المصدر: عالم التقنيه

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