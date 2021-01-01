بسبب قوانين جديدة ميتا تهدد بإيقاف خدمات فيس بوك وانستجرام في الاتحاد الأوروبي

تواجه شركة ميتا تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين وتراجع عدد المستخدمين النشطين وغيرها، لكنها على ما يبدو أمام مشكلة أكبر في الفترة المقبلة تهدد فيس بوك و انستجرام.
فبحسب تقرير الشركة السنوي، لُوحظ أنها تهدد بإيقاف خدمات فيس بوك وانستجرام في منطقة الاتحاد الأوروبي سبب قوانين جديدة فرضها الاتحاد تلزم الشركات التقنية على معالجة البيانات في خوادم ومراكز بيانات تتواجد في دولها، الأمر الذي ربما ينتهي وقف خدمات الشركة عن تلك المنطقة في حال عدم الرضوخ للقوانين.
وتقوم ميتا بمعالجة بيانات مستخدميها من انستجرام وفيس بوك وغيرها عبر خوادم ومراكز بيانات في الولايات المتحدة، حيث يقع مقرها، ورفضت مسبقًا توجهات شبيهة بالخضوع لرقابة بعض الدول مثل الصين – التي لا تعمل بها تطبيقات الشركة منذ سنوات.
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